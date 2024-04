Forza Italia, Alberto Bonifacino è il nuovo commissario cittadino di Cairo Montenotte

Cairo Montenotte. Alberto Bonifacino è il commisario Cittadino di Cairo Montenotte di Forza Italia.

Avvocato, 38 anni, milita nelle file del centrodestra da sempre, è stato anche membro della direzione Provinciale del Pdl.

Ha svolto incarichi di rilievo in diverse società partecipate della provincia, lavorando con tanto impegno e altrettanta preparazione.

“Ringrazio Angelo Vaccarezza e Luigi Pignocca, che hanno sempre creduto in me – ha commentato Bonifacino – svolgerò il mio ruolo con determinazione ed entusiasmo per far crescere Forza Italia anche a Cairo Montenotte”.