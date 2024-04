Finale 2024, Guzzi sui progetti del fronte mare: “Fa piacere che la lista Berlangieri sindaco apprezzi il programma presentato da noi”

Finale Ligure. “Siamo contenti vengano ripresi dal Gruppo di Berlangieri tutti gli interventi da noi esposti la scorsa settimana davanti a centinaia di persone. Evidentemente sono apprezzati dal suo gruppo che nonostante questa visione del tutto simile alla nostra si pone critico e sempre contro. E’ altrettanto evidente che non si conosca neppure quanto è già programmato e prossimo all’avvio. Eppure sono documenti ufficiali e agli atti oltre che nei bilanci comunali”. Lo dichira il candidato sindaco a Finale Andrea Guzzi.

“Proviamo a sintetizzarlo per fare chiarezza – prosegue -. Lungomare Porto/Varigotti: già finanziato (500 mila euro) e già appaltato. Inizio lavori previsto a fine stagione estiva. Non avviato prima per permettere ad Anas interventi di messa in sicurezza. Qui è previsto il rifacimento della pavimentazione, nuova illuminazione ed arredo urbano. Lungomare Bottino di Varigotti: già finanziato per 850 mila euro di fondi comunali. In fase procedura di appalto per inizio lavori entro fine 2024”.

E conclude: “Passerella San Donato: già finanziato per 800 mila euro (250 mila ottenuti da Regione), già autorizzato rifacimento tutto livello Aurelia, fase di variante progettuale . Inizio lavori previsto in autunno 2024. Oggi in fase di manutenzione per traguardare l’estate. Corre l’obbligo di ricordare che il progetto del 2008 fu avviato dall’amministrazione di cui Berlangeri (e gran parte del suo attuale gruppo) erano esponenti. Lungomare di Pia e Molo: in fase di completamento entro l’estate. Dopo decenni di nulla finalmente il Lungomare Migliorini sta vedendo la sua conclusione.

Sulla passeggiata Castelletto non c’è ancora un progetto ma è inserita nella programmazione del nostro gruppo come ulteriore intervento su Final Pia (Rione che certamente non ha beneficiato di molte attenzioni negli anni di governo locale e regionale dell attuale candidato e di molti suoi esponenti)”.