Finale 2024, Andrea Guzzi inaugura il point elettorale: “Qui ci sono solo persone, non bandiere”

Finale Ligure. Mercoledì 24 aprile in Via Pertica il candidato sindaco Andrea Guzzi ha inaugurato l’info Point della sua lista. Presenti, oltre ai 16 candidati, amici e sostenitori.

Da oggi, ogni giorno, presso il punto info nel centro della Marina, saranno disponibili i programmi del gruppo, i curricula dei candidati ed un incaricato sarà a disposizione della cittadinanza per qualsiasi informazione.

Il candidato sindaco Guzzi, anche in questa occasione, ha voluto sottolineare la natura “civica” della sua lista: “Credo che un gruppo di persone, unite da obiettivi concreti e da una profonda passione per il proprio territorio, possano realizzare i sogni e le aspettative dell’intera comunità finalese. Qui ci sono solo persone, non bandiere”.

Con questa lista, “ho unito attorno ad un tavolo un gruppo di persone, provenienti da esperienze diverse tra loro – sottolinea Guzzi -, ma che hanno mostrato un comune denominatore: la passione per la propria città e la voglia di fare”.

“Sono fiero di presentare questa squadra: l’evoluzione di un progetto ambizioso. Oggi alziamo l’asticella. Questo punto informazioni sarà al servizio di tutti i cittadini che abbiano voglia di comprendere meglio quale sarà la Finale che abbiamo in mente. Non solo idee e sogni: progetti concreti”.