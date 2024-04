Finale Ligure. “Siamo una lista civica, abbiamo unito tutti coloro che condividevano il nostro progetto amministrativo a medio/lungo termine. Non ci interessano colori e bandiere, lavoriamo per il nostro paese. Vogliamo alzare l’asticella…”. Con queste parole il candidato sindaco a Finale Ligure Andrea Guzzi presenta ufficialmente i candidati della sua lista.

Una lista che rappresenta un’evoluzione del precedente governo. Solo tre i membri della maggioranza uscente; 13 nuovi aspiranti consiglieri comunali, fra cui sette donne.

Centinaia di cittadini hanno affollato la sala dei Bagni Boncardo: “I finalesi avranno un ruolo centrale nella futura politica cittadina. Abbiamo deciso di andare oltre i soliti schemi partitici, puntando su un vero progetto amministrativo. Ci siamo seduti attorno ad un tavolo: mesi di lavoro per cercare soluzioni e risposte a problemi e bisogni della nostra città”, aggiunge Guzzi.

“Finale in questo decennio è esplosa come fenomeno turistico raggiungendo numeri impressionanti, ora il nostro obiettivo sarà il mantenimento dei risultati consolidati, il miglioramento nella gestione del fenomeno outdoor e la diversificazione dell’offerta turistica per garantire un successo duraturo. Sinergia pubblico/privato, infrastrutture e servizi efficienti. Cultura ed eventi di livello, il nostro è un programma ambizioso, è un nostro sogno, ma sappiamo di poterlo realizzare“.

“Abbiamo messo a punto una pianificazione amministrativa dettagliata e condivisa, che intende portare a termine i progetti già finanziati, presentati durante la serata con filmati e suggestivi “rendering” ai finalesi presenti, e realizzarne di nuovi, che saranno presentati alla cittadinanza durante la campagna elettorale” sottolinea ancora il candidato sindaco.

La decennale esperienza maturata da Andrea Guzzi come assessore e vice sindaco è solo uno degli ingredienti dell’evoluzione politica finalese. Nella compagine “Guzzi Sindaco” figurano Clara Brichetto, Massimo Rescigno e Marilena Rosa, i tre assessori uscenti presenti nella lista: Coletti Mario, Comaschi Barbara, Fasciolo Camilla, Fiaschi Pietro, Geremia Marinella, Mamberto Katrin, Marcante Nicola, Montanaro Francesco, Pesce Ornella, Ruffino Matteo, Sardo Giovanni, Sisti Marco, completano la squadra in corsa per l’appuntamento elettorale finalese.

“Ci sono molti volti inediti. Nuove forze, nuove persone che hanno voglia di fare per creare una sinergia tra realtà diverse. Candidati di professioni differenti, dipendenti e liberi professionisti, tutti accomunati da una passione per la propria città mostrata dall’impegno dedicato nel mondo dell’associazionismo, della politica locale, del volontariato o nella propria professione. Con questa squadra siamo certi di volare alto”.

Nella lista “Guzzi Sindaco” compaiono anche alcuni consiglieri della precedente minoranza (Fasciolo-Geremia) che hanno aderito al “sogno” finalese condividendone appieno i progetti e offrendo il loro contributo. “Nuove sfide attendono il paese, ma noi siamo pronti ad affrontarle con rinnovata energia” conclude.