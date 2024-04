Eccellenza. Il sogno è realtà, il Pietra Ligure batte la Voltrese e raggiunge i playoff

PIETRA LIGURE 2 (30′ e 87′ A. G. Insolito) vs VOLTRESE VULTUR 1 (68′ Amendola)

90+6′ Finisce qui! Sale a 51 punti il Pietra, qualificato ai playoff con una giornata d’anticipo, al termine di una partita al cardiopalma. La Voltrese esce sconfitta dalle mura del “De Vincenzi”.

90+3′ Fuori Gimmy Insolito, in campo Mehmetaj. Un minuto allo scadere.

89′ Calcia Zola da lontano al volo, pallone che termina fuori dal campo. Nel frattempo altri cambi: nel Pietra dentro Franco al posto di Anich, per la Voltrese in campo Testore.

87′ Gabriele Insolito fa impazzire il De Vincenzi! Mancino da fuori area che si insacca, conclusione imparabile e Pietra di nuovo in vantaggio.

85′ Vicino al gol Gabriele Insolito con un destro potente ma da posizione defilata trova l’attenta parata di Caruso. Intanto prima modifica per Cocco: al posto di Odasso entra Giacomo Puddu.

83′ Altro tentativo di Chiodi dal limite ma il pallone termina abbondantemente sul fondo.

80′ Deviato in angolo il mancino di Sancinito, torna a rendersi pericoloso il Pietra dopo qualche minuto di difficoltà.

77′ Ammonito Gasco per aver fermato la ripartenza di Rizzo. Pecca un po’ di ingenuità il Pietra in questo finale. Intanto cambia Sciutto: Zola per Scalzi.

75′ Cross basso di Fontana, premiato l’inserimento di Chiodi che trasforma. Annullata però la rete dell’8 per posizione di offside.

73′ Risponde il Pietra con il tentativo dalla distanza di Anich, palla fuori di poco.

72′ Ancora pericoloso Amendola con tiro di potenza da fuori area, blocca in due tempi Vernice.

68′ 1-1! Trasforma Amendola, a Vernice non basta aver intuito l’angolo. Parità al De Vincenzi.

67′ Calcio di rigore per la Voltrese! Finisce a terra Damonte dopo aver subito una spinta, chance dagli 11 metri per gli ospiti.

62′ Cross teso di Fontana, bravo nel superare Gabriele Insolito, ma non arriva nessun compagno a colpire sul secondo palo. Cerca di reagire la Voltrese, a caccia di punti importanti per la salvezza.

58′ Altra sostituzione tra gli ospiti: dentro il classe 2007 Mantero, fuori Pittaluga.

55′ Anich lancia in contropiede Gimmy Insolito: finta e contro-finta per calciare, ma il tiro del 7 viene respinto.

49′ Riparte in attacco il Pietra con il corner di Sancinito: palla intrigante in zona primo palo dove svetta Dominici, grande parata di Caruso che sventa la minaccia.

46′ Si ricomincia, cambio nella Voltrese: dentro Rizzo al posto di Ceccon.

Secondo Tempo

45+1′ Termina il primo tempo. Pietra avanti e momentaneamente qualificato ai playoff dove, finisse così il campionato, affronterebbe il Rivasamba in trasferta.

45′ Amendola ci prova su punizione, tiro deviato dalla barriera biancoceleste.

41′ Intervento in ritardo di Pittaluga ai danni di Gasco, cartellino giallo per il 10 della Voltrese.

38′ Gestisce il possesso il Pietra senza rischiare particolarmente sulla pressione degli attaccanti gialloblù, soddisfatto Cocco.

33′ Spende il cartellino Odasso dopo aver perso palla. Il 17 è il primo ammonito della gara.

30′ Pietra in vantaggio! Apertura splendida di Dominici che permette a Gabriele Insolito di andare a tu per tu con il portiere. Il 20 non sbaglia e fa 1-0, biancocelesti avanti con un’azione eccellente.

25′ Mura in rovesciata! Il 9 tenta l’acrobazia da pochi passi ma risponde presente Vernice che devia in corner.

21′ Rischia Odasso in fase di costruzione e regala la sfera ad Amendola, debole però la conclusione del 7 che non spaventa Vernice.

19′ Sulla barriera la punizione di Sancinito, colpito al volto Iraci che rimane a terra.

17′ Ancora Insolito pericoloso, ma da posizione defilata trova la respinta di Caruso. Poco dopo steso Odasso al limite dell’area, interessante punizione biancoceleste.

15′ Accelera però sulla corsia Gimmy Insolito, delizioso il suo cross per Gasco che di testa non trova la porta. Prima vera occasione per il Pietra.

13′ Rallenta i ritmi la squadra di Cocco, prova a farsi vedere in avanti anche la Voltrese.

8′ Altro calcio piazzato pericoloso battuto da Sancinito che pesca l’inserimento di Pili sul secondo palo. Il 3 conclude in maniera imprecisa, ma si trovava in posizione di fuorigioco.

5′ Primo calcio d’angolo della partita, ma il cross di Sancinito non trova la testa di Dominici che viene scavalcato dal pallone. Subito all’attacco i padroni di casa.

1′ Si parte!

Inizio del match ritardato, non è del tutto in regola la rete della porta difesa da Vernice. Tra qualche minuto il fischio dell’arbitro per dare il via alla sfida.

Primo Tempo

Pre-partita dedicato al presidente del Pietra Claudio Faggiano, alla fine del suo mandato. In occasione dell’ultima partita stagionale in casa dei biancocelesti, è stata consegnata una targa al numero 1 del club.

Le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: 1 Vernice, 3 Pili, 4 Lufi, 6 Guaraglia, 7 Insolito, 9 Dominici, 13 Anich, 14 Sancinito, 17 Odasso, 18 Gasco, 20 A. G. Insolito. A disposizione di mister Cocco: 12 Duberti, 2 Andreetto, 5 Bolia, 8 Puddu, 10 Pescio, 11 Mehmetaj, 15 Capocelli, 16 Varaldo, 19 Franco.

Voltrese Vultur: 1 Caruso, 2 Fontana, 3 Ceccon, 4 Iraci, 5 Chiappe, 6 Damonte, 7 Amendola, 8 Chiodi, 9 Mura, 10 Pittaluga, 11 Scalzi. A disposizione di mister Sciutto: 12 Ben Ayech, 13 Bettati, 14 Caruso, 15 Canovi, 16 Rizzo, 17 Testore, 18 Zola, 19 Carte, 20 Mantero.

La direzione di gara è affidata a Damiano Volpi della sezione di La Spezia, mentre gli assistenti saranno Davide Biase (Genova) e Osama Chamichi (Chiavari).

Pietra Ligure. Il successo a tavolino della Cairese contro la Forza e Coraggio facilita i calcoli matematici nell’intensa lotta playoff di questo campionato. Una lotta che riguarda da vicino il Pietra Ligure di Matteo Cocco, attualmente quarto e reduce dalla vittoria di settimana scorsa sul campo dell’Imperia. La doppietta di Anich, infatti, alimenta i sogni biancocelesti di Serie D, perché già oggi in caso di vittoria (o di pareggio, qualora il Rivasamba perdesse) il Pietra si aggiudicherebbe un posto ai playoff.

Ma non è solo la parte alta della classifica ad essere motivo di interesse in questa domenica di fine aprile. Infatti, anche in coda, è ancora tutto in bilico e se oggi arrivassero i tre punti la Voltrese Vultur di mister Massimo Sciutto farebbe un passo avanti, forse decisivo, verso la salvezza. Dunque i gialloblù hanno tutte le carte in regola per essere decisamente più tranquilli rispetto a un anno fa, quando si salvarono ai playout grazie ad un calcio di rigore allo scadere. Infine, la Voltrese può intralciare il percorso di un’altra big di questo campionato, dopo aver battuto la Cairese settimana scorsa con il gol di Mura.