Paralimpiadi, il ligure Francesco Bocciardo lo ha fatto di nuovo: oro e nuovo record nei 200 metri stile libero S5

Parigi. Francesco Bocciardo ancora d’oro. Hanno preso il via nel migliore dei modi le Paralimpiadi per l’Italia e per l’atleta ligure Francesco Bocciardo. Dopo la cerimonia inaugurale andata in scena nella giornata di ieri, oggi è stato il momento dell’inizio delle prime gare con l’Italia sugli scudi.

Questa sera per gli atleti azzurri è arrivata una doppia gioia iridata nel giro di pochissimo: prima a far risuonare l’Inno di Mameli a “La Défense Arena”, impianto polifunzionale scelto per la disputa delle gare di nuoto paralimpico, è stata Carlotta Gilli (vincitrice dei 100 metri farfalla S13), questo per poi tornare a vedere la bandiera italiana sul gradino più alto del podio grazie all’infinito Francesco Bocciardo.

Campione assoluto, il genovese aveva già dimostrato di essere in gran forma in occasione degli Europei disputatisi ad aprile a Funchal, in Portogallo, aggiudicandosi quattro medaglie (una d’oro, proprio nella stessa specialità che questa sera ha regalato all’atleta il secondo titolo consecutivo di campione paralimpico, due d’argento e una di bronzo).

Pochi minuti fa la gioia più grande: Bocciardo al termine di una gara epica ha rimontato e battuto Kiril Pulver entrando di diritto nella leggenda. Bissato dunque il successo ottenuto in occasione dei Giochi Paralimpici di Tokyo2020, ma c’è di più: il ligure infatti, grazie alla performance odierna, ha riscritto il record paralimpico dei 200 metri stile S5 concludendo la gara con il tempo di 2’25”99 migliorando proprio sè stesso (tre anni fa in Giappone Bocciardo aveva terminato la sua prova in 2’26”76).