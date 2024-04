Celle Varazze, non solo calcio: nel weekend è stata tripla promozione per i colori biancoblù

Celle Ligure/Varazze. Un sodalizio vincente in ambito calcistico e non solo. Il weekend conclusosi meno di 48 ore fa ha portato con sè una tripla soddisfazione per gli amanti dello sport cellese e varazzino: oltre alla promozione nel campionato di Eccellenza ottenuta dalla squadra guidata da Luca Monteforte, i sestetti della Serie C e della Prima Divisione femminile del Celle Varazze Volley hanno vinto i rispettivi campionati conquistando il salto di categoria.

Grande festa dunque per le ragazze di coach Lamballi che, grazie all’affermazione per 1-3 ottenuta sabato sera nell’ultimo match stagionale disputato in trasferta contro Pallavolo Futura (13-25, 19-25, 25-21, 17-25 l’esito dei parziali) hanno potuto festeggiare il raggiungimento del proprio obiettivo. Il Celle Varazze Volley nel proprio girone di Serie B2 troverà altre due savonesi: Iglina Albisola Pallavolo e Vigo Albenga.

Un’enorme soddisfazione, come anticipato in precedenza, è arrivata anche per il sestetto della Prima Divisione femminile: la squadra infatti, imponendosi nella sfida contro VBC Savona con il risultato di 3-0, ha matematicamente vinto il campionato con quattro giornate di anticipo conquistando la promozione in Serie D.