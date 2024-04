Borghetto, a Palazzo Pietracaprina la festa di fine corsi dell’Unitre

Borghetto Santo Spirito. Martedì 23 aprile alle 15 nella sala conferenze di Palazzo Pietracaprina, si terrà la festa di fine corsi dell’Unitre di Borghetto Santo Spirito, a conclusione dell’anno accademico 2023/2024.

La festa inizierà con il doveroso ringraziamento agli insegnanti, ai conferenzieri, nonché agli assistenti che coadiuvano il corpo docente e a tutte le persone che hanno partecipato con entusiasmo alle attività.

Durante il pomeriggio si potrà ammirare il risultato del lavoro del laboratorio di pittura, tenuto dalla docente Laura Massa Bova, che, con passione, trasmette amore e competenza per l’arte agli iscritti. Al termine un brindisi per augurare buona estate e per un arrivederci al prossimo anno accademico.

L’amministrazione comunale ringrazia “per la grande disponibilità e dedizione tutti i docenti, che hanno condiviso il proprio sapere con gli studenti Unitre” tra i quali figurano: Graziella Frasca Gallo (Letteratura femminile), Rina Delfino (Storia e tradizioni locali), Elisabetta Bertolotti (Storia dell’emancipazione femminile), Samantha Noli (Informatica), Rosanna Mapelli (Lingua Inglese base), Maria Bambina Scola (Lingua Inglese avanzato), Enrico Azzali Zanola (Lingua Tedesca avanzato), Lucia Amoroso (Burraco Italiano ed internazionale e Balli di gruppo), Jafari Shohreh e Vito Pace (Yoga), Alessandra Angelucci (Ginnastica), Marco Rostirolla (Tai Ji Quan), Lucia Amoroso (Balli di gruppo), Laura Massabova (Laboratorio di disegno e pittura), Alessia Cepollina, Marilena Marinelli, Andrea Milazzo, Nicola Petrecca, Vito Tagliente (laboratorio di cucina) e i numerosi Conferenzieri che hanno permesso lo svolgimento di molti incontri aperti alla cittadinanza.

“L’anno accademico che si sta per concludere ha confermato il gradimento delle attività proposte dall’Unitre di Borghetto Santo Spirito: 14 corsi, 12 incontri aperti al pubblico e, soprattutto, una grande disponibilità da parte del corpo docenti, che, come sempre, ha messo a disposizione il proprio tempo con grande generosità”, dichiara l’assessore alla cultura Carolina Bongiorni.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza