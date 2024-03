Varazze, frana al Pero: un semaforo regola il traffico a senso unico alternato

Varazze. Frana al Pero. È successo questa notte. Lo smottamento si è verificato sulla SP542 al km 24, lungo la strada della frazione.

Il transito dei veicoli che sono diretti anche a Stella, e dal comune dell’entroterra scendono verso Varazze, è a senso unico alternato regolamentato da un semaforo.

Intanto questa mattina sopralluogo del Comune con i tecnici in lungomare Europa per capire come intervenire nella rimozione delle pietre cadute sulla passeggiata ciclopedonale e riaprire al più presto.