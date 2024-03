Tir incastrati a Stella, sopralluogo di Autostrade con il sindaco e gli enti coinvolti per risolvere il problema

Stella. “Più segnaletica adeguata”. E’ questo il primo impegno di Autostrade per trovare una soluzione al problema dei tir che si incastrano a Stella. Il sindaco Andrea Castellini: “questo è il punto zero, il che significa agire il prima possibile”.

E’ finito da poco il dettagliato sopralluogo lungo le strade dell’entroterra dove i tir si perdono quando escono dall’autostrada rimanendo bloccati tra strettoie e curve. Questa mattina era presente anche Matteo Marvogli, direttore del Primo Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, insieme al sindaco Andrea Castellini e agli enti coinvolti dal problema, Provincia, Carabinieri e Polizia Locale, per rendersi conto in prima persona del problema e trovare soluzioni.

“Come primopasso, sarà potenziata la segnaletica” ha sottolineato Autostrade che valuterà se implementare le segnalazioni anche con pannelli luminosi. Succede infatti che spesso, quando l’autostrada è chiusa, gli autisti, principalmente stranieri, uscendo dal casello della A10, sbaglino percorso finendo nelle strade strette del comune dell’entroterra. Massiccio potenziamento della segnaletica e massima disponibilità da parte di Autostrade per risolvere il problema. Il sindaco Andrea Castellini, che già aveva chiesto un incontro svoltosi a novembre in Prefettura per affrontare la questione, attende questi provvedimenti in tempi brevi perché si trovi una soluzione e si ponga definitivamente fine al problema. Meno di una settimana fa l’ultimo tir incastratosi a San Martino, tra l’altro vicino alla sede della pubblica assistenza, l’altra sera un altro autoarticolato è transitato in una zona di divieto. Ma sono stati numerosi gli altri episodi che si contano negli ultimi mesi. Un giro approfondito questa mattina, partendo da Varazze per arrivare a Stella, e scendere ad Albisola per poi arrivare a Celle. Collaborazione per risolvere il problema dei bisonti gommati. La soluzione del potenziamento della segnaletica per dare informazioni corrette, trova concordi anche gli autotrasportatori.

Uno di questi, infatti, ha scritto a Ivg. “Basta istituire un divieto di transito per i mezzi pesanti oltre una certa lunghezza e/o per gli autoarticolati. Ovviamente questo va segnalato già in autostrada e in uscita al casello di Albisola – scrive il nostro lettore che aggiunge – anche da Finale verso Calizzano si pone lo stesso problema, in questo caso il cartello di divieto oltre ad una certa lunghezza è presente dopo l’uscita di Finale in prossimità della prima rotonda ma è quasi invisibile dai rami degli alberi. I mezzi pesanti sono lunghi, larghi e hanno bisogno di adeguati spazi per muoversi e manovrare, vanno informati preventivamente” conclude l’autotrasportatore.