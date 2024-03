Spotorno, alto gradimento per il service del Lions Club sulla prevenzione del glaucoma

Spotorno. Bilancio positivo della due giorni dedicata dal Lions Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio alle attività di prevenzione in ambito sanitario. Il Presidente Enrico Tassinari, nel ringraziare i medici ed i soci che si sono impegnati in questa due giorni dedicati non solo alla prevenzione del glaucoma (essendo questa la settimana mondiale dedicata a tale subdola malattia) ha espresso soddisfazione anche per i lusinghieri risultati raggiunti sia in termini numerici che di gradimento da parte dell’utenza.

Fortunatamente non si sono registrati risultati allarmanti, ma diversi casi sono stati indirizzati a controlli più specifici per una verifica.

Si ringraziano oltre a tutti i soci volontari che si sono prestati, la Dott.ssa Nadia Grillo, socia del club ed oculista dell’ASL 2 oltre che Officer Distrettuale per le problematiche della vista, lo stesso Presidente Dott. Enrico Tassinari, già medico di famiglia ed il socio Pierfrancesco Grandis, anch’egli medico di famiglia che pochi giorni fa ha raggiunto l’agognata pensione ma si è subito prestato per garantire il servizio.

“Soprattutto a Spotorno nella mattinata di sabato – come ha dichiarato il socio e Officer Distrettuale Antonio Rovere – siamo stati costretti a istituire un sistema di numerazione per ognuno dei tre servizi offerti, per garantire un migliore servizio essendo contemporaneamente presenti medici per il controllo della vista, dell’udito e della glicemia. Unanime il gradimento da parte della popolazione residente nelle tre località e non solo”.