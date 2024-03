Orco Feglino 2024, Simone Durante candidato sindaco: “Puc, outdoor e centro sportivo le sfide dei prossimi anni”

Orco Feglino. L’assessore uscente Simone Durante al lavoro per la composizione di una lista che di presenterà alle prossime elezioni comunali. Dopo due mandati amministrativi, il sindaco uscente Roberto Barelli non si ripresenterà all’appuntamento elettorale, per questo il gruppo di maggioranza si è compattato sulla candidatura al ruolo di primo cittadino di Durante, che avrà nella sua squadra alcuni esponenti dell’amministrazione in carica e anche new entry.

Secondo quanto appreso, in vista del voto di giugno si profila, ad ora, una sola lista in campo, tuttavia, come alle ultime amministrative feglinesi, non si escludono colpi di scena in zona Cesarini con la presentazione di un’altra possibile compagine concorrente.

“Con l’attuale gruppo di maggioranza abbiamo iniziato un percorso per costruire una nuova lista e definire il programma amministrativo per i prossimi cinque anni, consapevoli della necessaria continuità come linea guida rispetto alle progettualità intrapresa in questo mandato amministrativo, oltre ad altri interventi che riteniamo prioritari per la nostra comunità” afferma lo stesso Durante.

E tra i punti programmatici indicati dal candidato sindaco: “Certamente la realizzazione del nuovo Puc comunale, un piano urbanistico accompagnato dalle opere pubbliche che serviranno a riqualificare in maniera funzionale il nostro paese. Ma non solo: come richiesto dai nostri cittadini è indispensabile procedere ad una maggiore regolamentazione del settore outdoor, che riteniamo certamente importante per lo sviluppo locale ma che deve condurre ad una governance più sostenibile. E su questo lavoreremo in sinergia anche con gli altri Comuni dell’intero comprensorio” sottolinea il candidato sindaco.

“Inoltre, sarà fondamentale proseguire con le azioni di cura e manutenzione del nostro territorio, in tutte le zone cittadine e vario livello. E ancora il completamento dei lavori per il restyling del centro sportivo, con progetto e lavori avviati, con l’obiettivo di ampliare e migliorare la nostra offerta sportiva”.

Infine, non poteva mancare un riferimento all’annosa questione del raddoppio del casello autostradale di Feglino, sul quale l’amministrazione comunale tenta da anni di avere risposte e riscontri: “La necessità di adeguamento dello svincolo autostradale con la possibilità di entrare in A10 anche in direzione Ventimiglia rimane un nostro obiettivo – dice Durante -. “Il casello bidirezionale rimane un’opera strategica per il traffico, per lo sviluppo economico e turistico dell’area, oltre che per l’ambito sanitario”.

A livello progettuale, per il casello già presente, si prevede una nuova rampa di accesso per l’entrata in autostrada anche in direzione ponente: “Nelle molte giornate di caos autostradale abbiamo assistito a molti mezzi pesanti che uscivano a Feglino, senza la possibilità di rientrare, con camion e tir che rimanevano bloccati lungo i collegamenti stradali ordinari, sulla strada provinciale, creando disagi su disagi”.

L’intervento, sul quale si era speso anche il Consiglio regionale con un ordine del giorno, è rimasto però in stallo: “Auspico che si possa intraprendere una nuova fase di dialogo e confronto con la stessa società Autofiori per valutare la sua fattibilità” conclude il candidato sindaco feglinese.