Noli in lutto per la scomparsa di Luciano Tiriticco, storico volontario della Croce Bianca: “Nonno, maestro e guida per tanti militi”

Noli. Lutto a Noli e tra le fila della Croce Bianca per la scomparsa di Luciano Tiriticco, storico volontario della pubblica assistenza.

Per tutti “Lucio” o “Tiry”, come ricordano dall’associazione di volontariato Luciano “ha dedicato gran parte della sua vita ad aiutare ed a esserci per gli altri, insieme alla moglie Silvana. Era appassionato di calcio, interista doc, le partite andavano scrupolosamente viste in silenzio, le partite a scala quaranta fino alle tre di mattina, la battuta sempre pronta, l’allegria e il sorriso sempre impresso sul viso”.

“Sei stato il ‘nonno’ adottivo di tanti nostri volontari, soprattutto i più giovani, sei stato il maestro di guida di molti, la pazienza e la passione che mettevi nel sostenere le nuove leve è sempre stato un esempio per tutti. Vogliamo immaginarti a bordo della vecchia 24.54 a sfrecciare a tutta velocità tra le nuvole, insieme a Silvana”.

Il presidente, il consiglio di amministrazione ed i volontari tutti, si uniscono al dolore della famiglia.