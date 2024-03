Lavori sulla rete elettrica di Albisola Superiore, possibili interruzioni di corrente il 25 e 26 marzo: ecco dove

Albisola Superiore. E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, effettuerà dei lavori sui propri impianti ad Albisola Superiore, al fine di migliorare la rete e la qualità del servizio elettrico. Tali lavori daranno luogo a dei necessari stacchi di corrente nei giorni 25 e 26 marzo di cui è stata dato avviso alla cittadinanza con i consueti volantini.

In particolare, lunedì 25 marzo le interruzioni sono programmate dalle 8,30 alle 15 nelle vie: corso Ferrari da 164r a 176, 182, via Martini da 7 a 11, 19, 42, 48 e sn1, piazza Galilei 6 e 7.

Martedì 26 marzo le interruzioni sono previste sempre dalle 8,30 alle 15 e le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) sono: v colombo da 7 a 13, da 21 a 27, 31, da 37 a 45, da 49 a 59, da 63 a 69, da 77 a 79, 83, da 87 a 89, da 99 a 101, da 107 a 111, da 115 a 117, 121, 115/2, v colombo 14, 18b, 24, 30, 36, 42, da 46 a 48, da 54 a 58, 62, da 68 a 88, via della marina da 5 a 13, da 17 a 19,pza Matteotti da 4 a 6, da 1 a 5, v 4 novembre da 13r a 19,v Colombo sn, str, sn1,v della marina 6, pza Matteotti sn, pas a mare sn18

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invitano i cittadini a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto è possibile invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.