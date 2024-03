L’Albissole espugna Masone, domani la (probabilissima) festa Promozione: gli highlights

La vittoria 3 a 2 contro il Masone ha praticamente consegnato nelle mani dell’Albissole il titolo di campione del girone “B” della Prima Categoria. A patto che domani la squadra di mister Carlo Sapero non subisca due goal in sette minuti nel finale della gara sospesa contro l’Old Boys Rensen.

Non di certo la più ardua delle imprese per una formazione giunta al momento fatidico con lo zero nella casella delle sconfitte. Quindici vittorie, sette pareggi, sessanta goal fatti e appena diciotto subiti sono i numeri di una cavalcata trionfale. Primato guadagnato col lavoro sul campo visto che ai nastri di partenza sulla carta c’erano almeno un paio di formazioni che partivano con maggiori favori del pronostico.

La società festeggerà domani la seconda promozione in tre anni. Dopo la vittoria della Seconda Categoria con mister Gasparlin e la stagione di semina dello scorso anno con Sarpero ora è il momento di raccogliere. Pardon, fra 7 minuti.