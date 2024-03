La Vadese vicino a Xhuri dopo il grave infortunio: “Siamo col fiato sospeso, forza Leone!”

La ASD Vadese Calcio 2018 e la famiglia Xhuri ringraziano il presidente Ivaldi, la Spotornese, le società, i calciatori e i misters che in queste ore particolarmente dure hanno fatto sentire la loro vicinanza.

L’incidente accaduto al nostro Gledi ci tiene ancora col fiato sospeso e ci vorrà del tempo per poter definire un quadro chiaro.

Sarà cura di questa società, nel rispetto dei sentimenti dei familiari dare notizie in futuro Chiediamo a tutti di mantenere il contegno e il riserbo che necessitano in questi momenti.

Forza leone