Due collari e quattro palmari donati al gruppo cinofilo della Croce Bianca di Spotorno

Spotorno. Il gruppo cinofilo della Croce Bianca di Spotorno fa sapere che il 12 marzo prossimo avverrà la consegna di una significativa donazione da parte dell’azienda Cartiere Carrara S.P.A., con sede a Capannori (LU). La donazione consiste in 2 collari e 4 palmari, e avrà luogo presso il campo di addestramento cinofilo di Bergeggi, via Santo Stefano, alle ore 14.15.

“Siamo lieti di invitare tutti coloro che desiderano partecipare a questo evento – fanno sapere gli organizzatori – e trascorrere un pomeriggio in compagnia dei nostri affettuosi animali da salvataggio a 4 zampe. Durante l’evento, ci sarà una dimostrazione sul campo di condotta e una simulazione di ricerca di dispersi”.

“E’ prevista anche una presentazione di Cartiere Carrara S.P.A., azienda leader del settore Tissue in Italia e in Europa e presente nel nostro territorio,dal 2012, con lo stabilimento di Ferrania, che ha deciso di sostenere le nostre attività partendo dalla richiesta di un proprio dipendete che è volontario del nostro Nucleo Cinofilo. Cogliamo l’occasione per esprimervi la nostra gratitudine e vi aspettiamo numerosi presso il nostro campo di addestramento”, concludono.