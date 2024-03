Calcio, Vado “forza 4” ed è terzo. Cottafava: “Continuiamo su questa strada, ci sarà ancora da lottare”

Vado. Cresce l’entusiasmo in casa del Vado dopo la vittoria schiacciante avvenuta quest’oggi contro il Pinerolo. Grazie alla prestazione superlativa di Merkaj, autore della tripletta, e di Spanu che firma il 4 a 1, i rossoblu riescono a salire al terzo posto in campionato, riuscendo a ribaltare nel giro di poche partite il propio cammino non iniziato nel migliore dei modi. Rientro in campo anche per il capitano della squadra, Lo Bosco, il quale ha collezionato i primi 30 minuti di gioco dal rientro del brutto infortunio alla spalla.

Il mister Marcello Cottafava commenta l’andamento del match: “Anche oggi posso commentare una bella partita. Dobbiamo continuare così anche se sarà sempre più difficile. Mancano 7 partite, alla fine si vedrà realmente la classifica, dobbiamo ragionare partita per partita. Ci godiamo questa vittoria oggi, e poi martedì penseremo al Gozzano. C’è grande soddisfazione per questo ultimo periodo, soprattutto a livello personale, a questo gruppo sia nei momenti negativi che positivi, non si può ricriminare nulla”.

Ultime sette partite stagionali per lasciare il segno anche in questa stagione: “Ultimi risultati eccezionali arrivati nel momento cardine dell’anno. Dobbiamo rimanere molto concentrati siccome distiamo pochissimi punti dai nostri avversari, ci sarà ancora da lottare”.

Grande prova dei tre attaccanti e rientro nel rettangolo verde per Lo Bosco: “Merkaj ha disputato una grandissima partita, superlativo per un attaccante chiudere i 90 minuti con 3 gol. In attacco hanno giocato anche molto bene sia Capra che Donaggio, tutto il tridente d’attacco si è mosso molto bene, merito anche loro per le finalizzazioni. Nell’ultima mezz’ora è rientrato anche Lo Bosco proprio al posto di Merkaj. E’ il nostro capitano e non vedevamo l’ora che rientrasse in campo. E’ un professionista serio, un grande lavoratore, per questo rush finale ci darà una grossa mano, soprattutto a me siccome avrò più scelte in attacco”.