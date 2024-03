Serie D: il Vado vince col Pinerolo (4-1) e sale al 3° posto in classifica

Vado-Pinerolo 4-1 (9′, 25′, 56′, Merkaj, 90’+4 Spanu – 70′ Coppola)

Webcronaca:

Secondo tempo:

90’+5 Fischio finale: Vado-Pinerolo 4-1.

90’+4 GOL VADO! In chiusura arriva la quarta rete. Spanu, da poco entrato, fa partire una staffilata dritta per dritto dal limite dell’area. Il pallone colpisce la parte inferiore della traversa e rimbalza oltre la linea di porta. 4-1.

90′ Cinque minuti di recupero.

70′ GOL PINEROLO! Tiro cross dalla destra. Coppola si avventa verso il primo palo e sottomisura accorcia le distanze. 3-1.

64′ Opportunità Pinerolo. Costantino gira in mischia all’altezza del dischetto. Fresia dice ancora no, si tuffa e devia in angolo.

56! GOL VADO! Capra trova ancora un perfetto corridoio a sinistra per Opoku, il quale affonda e crossa al centro. Merkaj ringrazia nuovamente e nell’area piccola, da rapace, mette dentro. Tripletta per l’attaccante rossoblu. 3-0.

52′ Dodaro prova dalla distanza. Tiro centrale.

L’incontro riprende alle 15:34.

Primo tempo:

45’+1 Fine primo tempo: Vado-Pinerolo 2-0.

45′ Un minuto di recupero.

43′ Occasione Pinerolo. Corner dalla destra, parabola a rientrare. Un giocatore piemontese incorna sul secondo palo. Fresia è nuovamente impeccabile, salvando in tuffo con un colpo di reni. Sulla seguente respinta Mikhayloskiy mura.

32′ Vado vicino al tris. Bella azione prolungata dei locali, con oltre trenta passaggi. Opoku libera un tiro in diagonale dal vertice sinistro d’area. Gilli salva. La difesa ospite, in mischia, sventa in qualche modo.

25′ GOL VADO! Splendida palla in verticale di Capra, che serve il taglio sulla fascia sinistra di Opoku. Cross basso al centro. Dodaro, inseritosi a fari spenti, indirizza sotto porta.

Il portiere Gilli si oppone come può. Merkaj si fionda sulla respinta e deposita in rete firmando la personale doppietta. 2-0

17′ Ferrieri crossa dalla destra. Donaggio tenta un colpo di tacco al volo, a centro area. Centrale, Gilli fa sua la sfera.

9′ GOL VADO! Cross dalla destra. Merkaj, a centro area, si esibisce in una splendida semi rovesciata al volo, mettendo il pallone nell’angolino. Sul ribaltamento di fronte. Gol sbagliato, gol subito. Una delle regole non scritte del calcio 1-0.

8′ Rischio Vado. Errore venale di Mikhayloskiy. Il difensore vadese, completamente solo ma da ultimo uomo, scivola sul campo viscido aprendo il corridoio per Coppola. L’attaccante ospite, incredulo, si presenta a tu per tu con Fresia. Il portiere rossoblu, superlativo, sventa sul proprio palo salvando un gol praticamente fatto.

Prima del fischio d’inizio viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Fabrizio Cabria, segretario del Vado scomparso negli scorsi giorni.

Nelle file del Vado, dopo quasi due mesidi infortunio – seppur in panchina – si rivede “bomber” Lo Bosco.

Vado: Fresia, Codutti, Cannistrà, Mikhaylovskiy, Capra, Dodaro, Donaggio, Merkaj, Opoku, Ferrieri, Valagussa

A disp.: Grenna, Cenci, Lo Bosco, Manes, Mele, Fatnassi, Peretti, Spanu, Pera. All. Cottafava

Pinerolo: Gilli, Amansour, Aita, Ozara, Ciletta, Tonini, Costantino, Palladini, Coppola, Ciliberto, Andretta

A disp.: Cavalieri, Montero Benia, Bongani, Cappai, Gerevini, Ceschin, Miglietta, Pepe, Bellucci. All. Rignanese

Arbitro: Michele Buzzone (Enna). Assistenti: Antonio Masciello (Ravenna) e Riccardo Targa (Forlì)

Note: Pomeriggio nuvoloso. Fondo sintetico in buone condizioni. Angoli 5-3. Spettatori 200 circa.

Nella 31 giornata del campionato interregionale di Serie D, girone “A” il Vado ospita il Pinerolo. Fischio d’inizio questo pomeriggio, allo stadio “Chittolina”, ore 14:30.

Il Vado, trovata nelle ultime partite una certa continuità di risultati anche in trasferta, è reduce da 4 vittorie di fila (cinque nelle ultime sei uscite). I rossoblu hanno così agganciato la zona Play-Off, occupando ora il 5 posto, con 50 punti.

Il Pinerolo si trova invece in zona Play-out, a 33 punti.