Albenga-Carcare-Predosa, Cigliutti (UGL-UTL Savona): “Darebbe respiro alla viabilità del ponente ligure”

Provincia. “Continua il dibattito sulle necessità oggettive legate alla realizzazione del tratto autostradale Albenga – Carcare – Predosa, una variante che consentirebbe di dare il respiro alla viabilità del ponente Ligure – afferma a tal proposito Dario Cigliutti Segretario Provinciale UGL – UTL di Savona. A differenza di alcuni politici locali che in questi giorni si sono espressi negativamente, l’UGL ritiene indispensabile porre l’attenzione sulla fattibilità del progetto al fine di tutelare gli autotrasportatori e gli automobilisti: infatti, questi ultimi anni, le arterie autostradali A10 e A6 sono soggette ad interminabili lavori di manutenzione causando traffico intenso, caos e lunghe code”.

“Bisogna inoltre prestare attenzione – prosegue la nota – anche a tutte le opere incompiute del nostro territorio che, a livello provinciale, hanno causato una difficile condizione di isolamento infrastrutturale, stradale e ferroviario penalizzando tanti comparti della nostra economia”.

“L’UGL sostiene che la politica debba unirsi e lavorare al’unisono per reperire fondi e finanziamenti al di là degli schieramenti ideologici e politici, ed è per questo che ci rendiamo disponibili a favorire la creazione di un’ampia area di consenso che possa operare in sinergia: solo così si potranno risolvere queste problematiche che il nostro territorio aspetta da decenni di immobilismo”, conclude l’esponente sindacale.