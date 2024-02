Pallapugno: la formula e i calendari di Serie A e Serie B

Bormida. In Serie A cambia poco rispetto alla passata stagione. La formula sarà ancora la Bresciano:c prima parte a girone unico con gare di andata e ritorno. Al termine le prime sei squadre in classifica accederanno ai playoff e le ultime cinque ai playout. Nella seconda fase si assegneranno due punti a vittoria, partendo dai punti acquisiti nella regular season. Conclusa la seconda fase, le prime tre classificate dei playoff andranno direttamente in semifinale, mentre le ultime tre dei playoff e la prima dei playout spareggiano per conquistare l’ultimo posto in semifinale (in gara unica sul campo della miglior classificata). Semifinali e finale in gare di andata, ritorno ed eventuale spareggio in campo neutro, deciso dalla squadra miglior classificata della seconda fase. Partite ai nove giochi nel girone iniziale e nei playoff e playout, mentre si giocherà agli undici nelle semifinali e nella finale. È prevista una sola retrocessione in Serie B.

Per la Coppa Italia accederanno in semifinale le prime quattro classificate al termine della prima fase del campionato: si disputano in gara unica sul campo della miglior classificata e sono già state fissate le date: 1ª classificata-4ª classificata martedì 23 luglio e 2ª classificata-3ª classificata lunedì 22 luglio.

In Serie B, prima parte di campionato sempre a girone unico con gare di andata e ritorno. Al termine le prime quattro squadre in classifica accederanno ai playoff, quelle classificate dal quinto all’ottavo posto ai playout, mentre quelle dal nono al dodicesimo posto al girone salvezza. Seconda fase, anche in questo caso con l’assegnazione di due punti per ogni vittoria, mantenendo i punti acquisiti nel girone iniziale. Le prime due classificate dei playoff andranno direttamente in semifinale, le ultime due dei playoff e le prime due dei playout spareggiano per conquistare gli altri due posti in semifinale, in gara unica sul campo della miglior classificata. Semifinali e finale in gare di andata, ritorno ed eventuale spareggio in campo neutro. Partite ai nove giochi nelle prime due fasi del campionato cadetto, mentre si giocherà agli undici nelle semifinali e nella finale.

Le due squadre finaliste saranno promosse in Serie A, mentre l’ultima classificata del girone salvezza retrocederà in Serie C1.

Per la Coppa Italia saranno ammesse direttamente alla finale le prime due classificate al termine della prima parte del campionato.

