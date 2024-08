Angelo Vaccarezza e Daniele Galliano incontrano l’amministrazione di Bormida: “Squadra propositiva e operativa”

Bormida. Prosegue il tour del consigliere regionale Angelo Vaccarezza per salutare i sindaci eletti e rieletti della provincia insieme a Daniele Galliano, sindaco di Bormida, in qualità di coordinatore della Commissione Montagna di Anci Liguria e vice presidente dell’Associazione Piccoli Comuni.

Oggi Vaccarezza ha incontrato Flavio Astiggiano, rieletto primo cittadino di Mallare: “Flavio ha formato una squadra giovane e determinata. Ho avuto il piacere di conoscere il vice sindaco Sasha De Santis, un ragazzo entusiasta e preparato alla sua prima esperienza amministrativa”.

“Mallare è un’amministrazione piena di idee e progetti già terminati ma anche in divenire. Grazie all’ex Psr oggi Csr ha ottenuto un finanziamento di 400 mila euro destinati a lavori di regimentazione acque, infrastrutture e riqualificazione per la strada della Colla di San Giacomo. I lavori della scogliera sul fiume Biterno sono terminati, la strada di San Giacomo è tornata totalmente percorribile. La passerella in località Bertoni è quasi completata, per il ponte in Via Mazza sono stati affidati i lavori”.

“Un’amministrazione propositiva e operativa, in grado di portare a termine il passato e proiettarsi nel futuro”, conclude Vaccarezza.