Festival di Sanremo, il racconto di Vittoria: “Ero agitata, una carezza di Lorella Cuccarini mi ha tranquillizzata”

Savona. “Quando ho saputo che sono stata scelta per ballare con Lorella Cuccarini non ci credevo, ho chiesto alla mia maestra di danza Manuela di farmi leggere il messaggio“. Ebbene sì Vittoria, è tutto vero. Hai danzato con Lorella Cuccarini, e gli occhi di tutta l’Italia erano puntati su di te.

La piccola danzatrice savonese ha infatti interpretato la Cuccarini da bambina nella serata delle cover del Festival di Sanremo, e nonostante siano passati alcuni giorni stenta a crederci: “E’ stato molto emozionante e bellissimo, porterò con me questo ricordo per sempre. E’ sempre stato un mio sogno danzare con lei e spero di diventare brava come Lorella. Prima di iniziare a ballare ero un po’ agitata, ma mi ha tranquillizzata accarezzandomi la testa“.

Insomma oltre alla cantante Annalisa anche Vittoria, di dieci anni, ha tenuto alta la bandiera di Savona sul palco dell’Ariston. Tra un pliés, un développés, e un grand fouetté e le varie ore di prova c’è stato però modo e tempo di ammirare e imparare da Lorella: “Tutta la coreografia è stata impegnativa ma la parte che ho trovato più difficile è stata quella in cui i pugni si toccano l’uno con l’altro e subito dopo quando dovevo muovere le braccia in equilibrio su una sola gamba. Lorella però mi ha dato qualche piccolo consiglio per riuscire a svolgere meglio i passi”.

Vittoria frequenta la scuola di danza Pro Art Studio di Savona-Albenga e ha iniziato prestissimo a ballare grazie anche alla sorella: “Ho iniziato a cinque anni perché prendeva già lezioni mia sorella Anna. Ho sempre preso lezioni di danza classica e moderna, ma da quest’anno seguo anche il corso di hip hop”.

Un percorso che vista la giovane età di Vittoria è solamente iniziato da cinque anni, cinque anni che però sono bastati a portarla a danzare al fianco di una delle showgirl più famose in Italia (e non solo) in uno dei teatri più importanti della nostra penisola. Non è stato semplice, dato anche il contesto e il peso della serata, ma Vittoria ha riscosso un grande successo sia da parte dei telespettatori che da parte di amici e parenti che erano incollati alla televisione: “Mi hanno fatto tanti complimenti i miei compagni di scuola e anche i miei parenti e i compagni di danza. Sono passati alcuni giorni ma porto ancora l’emozione dentro di me, non sarà facile dimenticarla ma anzi non voglio dimenticarla.

E già Vittoria, non dimenticare mai che hai ballato con Lorella Cuccarini. Sarà il preludio di una grande carriera? Forse è presto per dirlo e magari quando crescerai non vorrai più fare la ballerina, ma quel che è certo è che ora hai esaudito un tuo sogno. E come dice Peter Pan “solo chi sogna può volare”.