Un corso per chi vuole lavorare nel turismo? Lo trovi al Falcone di Loano

Loano. Vuoi conoscere il tuo territorio e la tua regione, viaggiare e organizzare tour in tutto il mondo? La tua passione è mostrare a tutti le bellezze dell’Italia e conoscere persone e culture diverse? All’istituto Falcone di Loano c’è il corso perfetto per te: l’indirizzo Turismo.

Lavorare nell’ambito dell’accoglienza turistica per chi abita in Liguria è una scelta vincente in quanto, come delineato dall’Osservatorio Nazionale del Turismo, questo è un settore in crescita e richiede sempre nuovi occupati. Per questo ormai da anni l’istituto Falcone ha scelto di implementare questo indirizzo rafforzando sempre di più i già proficui e saldi legami con le realtà del territorio che operano nel settore turistico e potenziando lo studio delle lingue straniere inglese, francese e tedesco.

Proporre, accanto alle più tradizionali lingue inglese e francese, anche lo studio del tedesco dalla prima alla quinta è una scelta fortemente voluta dall’istituto e può rivelarsi, al momento dell’entrata nel mondo del lavoro, una vera marcia in più. La nostra regione è una delle mete preferite dai turisti in arrivo dalla Germania eppure in Liguria gli istituti scolastici che propongono la conoscenza del tedesco sono sempre di meno. I dati forniti dall’associazione di docenti Deutsch Ligurien e dall’Agtl (Associazione guide turistiche Liguria) parlano chiaro: sono stati nel 2022 circa 2,5 milioni i turisti dalla Germania o da altre nazioni che comunque parlano il tedesco eppure mancano guide turistiche che conoscano questa lingua. Anche in altri settori economici la conoscenza del tedesco può fare la differenza da momento che la Germania è il primo partner commerciale negli scambi con l’Italia.

L’indirizzo Turismo si caratterizza inoltre per le materie specialistiche del corso quali Economia aziendale e Diritto: le conoscenze sono naturalmente riferite alle aziende che operano nel settore turistico, hotel o agenzie di viaggi, e vengono utilizzati i più aggiornati software quali Hotel in Cloud, strumento usato in moltissime imprese che lavorano in questo settore.

Geografia Turistica con Arte e territorio sono discipline finalizzate ad una conoscenza approfondita del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico. Naturalmente durante il quinquennio assumono grande importanze le esperienze al di fuori della scuola che si realizzano nei percorsi di visita ai musei locali, ai siti archeologici, alle manifestazioni del territorio con creazione di Infopoint di informazione turistiche. I nostri studenti partecipano come guide molto apprezzate alle giornate del FAI e operano in diverse attività con realtà turistiche come Costa Crociere.

Non può mancare l’offerta di soggiorni studio all’estero, la partecipazione a competizioni nazionali e internazionali di Simulazione d’impresa e la collaborazione con varie Associazioni di categoria.

Ma quali sono le competenze che un diplomato con indirizzo Turismo può offrire al mondo del lavoro?

Alla fine dei cinque anni il diplomato del corso Turismo saprà gestire servizi e/o prodotti turistici, collaborando anche con enti pubblici e soggetti privati per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio come addetto alla vendita di pacchetti di viaggio presso agenzie. Sarà in grado di promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale e utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale ed internazionale come animatore turistico o operatore di beni culturali.

All’interno di un’azienda saprà intervenire nella gestione per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali in qualità di esperto di marketing turistico o manager per l’organizzazione di congressi ed eventi.

Il corso turismo quindi offre una preparazione professionale a 360 gradi da mettere al servizio di un territorio meraviglioso come quello della nostra regione, che attende di essere sempre più e meglio valorizzato.

Se vuoi saperne di più sul nostro corso Turismo l’istituto Falcone ti aspetta lunedì 22 gennaio nel pomeriggio dalle 15 alle 17 per un ultimo straordinario Open Day in cui oltre alla tradizionale visita dell’istituto e dei laboratori sarà possibile assistere ad un’attività di laboratorio di Educazione Civica tenuto dalla professoressa Francesca Sambi.

Se decidi che questo corso fa per te e vuoi entrare a far parte della grande comunità del Falcone, potrai inoltre avere l’assistenza della segreteria dell’Istituto che ti seguirà nella procedura di iscrizione. Non è necessaria la prenotazione.