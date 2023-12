Villanova d’Albenga, ecco i borghi dei presepi

Villanova d’Albenga. Bossoleto, Ligo e Marta, località di Villanova d’Albenga tornano a trasformarsi in borghi dei presepi. Oggi, sabato 16 dicembre alle 14 la parrocchia con il patrocinio del Comune, propone una visita guidata (è necessario essere auto muniti) alla scoperta delle Natività.

A Bossoleto è record di presepi esposti, grazie alla bellissima collezione personale di don Gigi che ha allestito una mostra itinerante nei carruggi del caratteristico borgo con Natività posizionate sui muretti, negli anfratti in pietra, sul pozzo e sulle finestre oltre che nella chiesetta di Nostra Signora dell’Assunta. Non meno suggestiva la creazione realizzata in frazione Marta nel circolo ricreativo e il tradizionale allestimento a Ligo.

La partenza per la visita guidata è alle 14 in piazza Isoleri, davanti alla biblioteca civica. Tutte le creazioni saranno visitabili per tutto il periodo delle festività come i quelle partecipanti al concorso e esposti nella chiesa di Nostra Signora del Soccorso (alla rotonda di Villanova d’Albenga) fino al 7 gennaio, ogni giorno dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 17.

Sempre oggi, sabato 16 dicembre, alle 16 Babbo Natale riceve le letterine dei bimbi davanti la pasticceria Torretta. Dalle 16.30 alle 18.30, sotto l’Albero di Natale di Villanova d’Albenga, in piazza Mazzini, si raccolgono i regali per i bimbi bisognosi.