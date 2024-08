Aereo precipita e muore il pilota, l’Aero Club Savona ricorda Gianluca Vinzoni: “Un amico che mancherà a tutti”

Villanova d’Albenga. Cordoglio al Riviera Airport di Villanova per la scomparsa del pilota Gianluca Vinzoni.

Partito ieri mattina (26 agosto), a bordo di un aereo leggero, un Beechcraft 58T Baron, proprio dallo scalo villanovese, non ha fatto più ritorno: il velivolo è precipitato in Austria, nella regione del Vorarlberg.

Una notizia che ha colpito il comprensorio ingauno dove Vinzoni, residente a Imperia, era molto conosciuto e stimato.

Di seguito, il messaggio di ricordo che gli è stato dedicato dall’Aero Club Savona e della Riviera Ligure, per voce del presidente Alessandro Betti: “Gianluca un amico e un pilota che è stato sempre presente nel sodalizio in diverse fasi della sua esistenza e ora non c’è più. Più o meno siamo stati del medesimo 53° corso piloti, Aero Club di Savona, nei lontani anni 90. Io lo chiamavo scherzosamente ‘Vinz’, cosa che ricambiavi con un affettuoso ‘ciao Ale'”.

“Questi voli che facevi in Germania per fare manutenzione te ne ho visto fare parecchi con il ‘tuo”’Beech 58TC Turbo Baron , un bimotore robusto e sicuro, che ne dica la stampa definendolo ‘piccolo velivolo’. Già ieri alle 10.18 seguendo flightradar24 è stato evidente che hai avuto un problema a 25000 piedi. Volavi IFR, difficile pensare a un problema meteo”, ha proseguito.

E ora, per capire le cause dell’accaduto si attende il lavoro della commissione FAA, che si occuperà del caso.

“Quello che mi resta per ora è il tuo sorriso e la tua disponibilità verso l’Aero Club mai venuta meno. Più di una volta ti ho visto riposare sulla poltrona nel salone dopo un estenuante trasferta ,avevi il giusto spirito e hai capito che l’Aero Club era casa tua come è giusto che sia da sempre la casa di tutti i piloti. Con affetto l’Aero Club di Savona si stringe ai famigliari, cieli blu”, ha concluso Betti.