Villanova d’Albenga. Compie 25 anni il 15^ Nucleo elicotteri dei Carabinieri di stanza a Villanova d’Albenga, da considerare a tutti gli effetti un’eccellenza del nostro territorio per il contrasto alla criminalità e le missioni di ricerca e soccorso. Al comando c’è il colonnello Francesco Ercolani, personaggio che, oltre ai suoi ovvi compiti di carattere professionale, ha saputo rapportarsi e integrarsi con il territorio, facendo conoscere il suo lavoro e facendosi in sostanza voler bene.

Cominciamo con un po’ di storia. Il 15^ Nucleo è nato il 10 agosto 1998 presso l’aeroporto Clemente Panero con l’arrivo di due elicotteri: un AB 206 (“Fiamma 50”) e un A 109 (“Fiamma 101”). Da allora il territorio della Liguria fu sottratto alla competenza territoriale del Nucleo di Volpiano (To), iniziò l’attività operativa a favore dei reparti territoriali della Regione Carabinieri Liguria e ampliò le proprie potenzialità con l’arrivo di un secondo 206 e di un altro 109.

In questi 25 anni l’attività è stata particolarmente intensa, producendo oltre 4.000 missioni di volo, pari a circa 9.300 ore. Un’attività che si è sviluppata in perlustrazioni aeree per prevenire e reprimere ogni forma di criminalità, di supporto all’Arma territoriale e con missioni SAR di ricerca e soccorso.

Oggi il Nucleo dispone di due moderni elicotteri AW 109 Nexus che gli permettono di essere operativo giorno e notte grazie al capillare addestramento di piloti e specialisti. Con l’ausilio dell’avionica avanzata di bordo il Nexus può assolvere senza problemi alle necessità di coordinamento con le altre forze di polizia.

Ricordando la fondazione del “Quindicesimo”, non si può non chiedere un ricordo al comandante Mauro G. Zunino, allora alla Società di gestione dello scalo, che subito spiega: “L’Arma e tutti noi concordavamo sull’esigenza di avere un Nucleo a Villanova, anche perché allora si volava a vista e gli interventi da Volpiano non erano facili. Tutti insieme ci siamo riusciti, anche grazie alla caparbietà del comandante provinciale Nicolino D’Angelo”.

Completa il quadro dell’eccellenza del Polo dell’Arma a Villanova la presenza del Nucleo Cinofili (otto cani e otto conduttori), in servizio dal 10 settembre 2008. Le Unità Cinofile sono abilitate alla ricerca di persone, armi, esplosivi e sostanze stupefacenti. Operano in Liguria e su richiesta del Comando Interregionale Pastrengo con giurisdizione su Piemonte, Valle D’Aosta e Lombardia, oltre che essere a disposizione per interventi in tutta Italia, grazie ad automezzi e velivoli appositamente adattati.

