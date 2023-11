Istituto Patetta di Cairo, al via gli open-day per studenti e famiglie

Cairo Montenotte. L’istituto superiore d’istruzione “Federico Patetta” di Cairo Montenotte apre le porte agli studenti e alle studentesse (e alle loro famiglie) che si avviano al termine del percorso alle scuole medie: l’obiettivo è quello di far conoscere i vari indirizzi presenti, i possibili sbocchi lavorativi e la preparazione offerta per accedere agli studi universitari.

Gli “Open Day’’ prevedono lo svolgersi di laboratori didattici che caratterizzano i diversi percorsi ma non solo: saranno presenti figure professionali qualificate del territorio che racconteranno la loro attività e permetteranno di conoscere le aziende e le opportunità lavorative presenti nella nostra provincia. Le testimonianze sono fondamentali per creare una collaborazione proficua fra scuola e mondo del lavoro.

Inoltre, in tali occasioni sarà possibile incontrare la dirigente scolastica e gli insegnanti, visitare biblioteche, laboratori e officine, ricevere informazioni sullo svolgimento delle attività didattiche e sull’organizzazione scolastica. Infine verranno comunicate le modalità di iscrizione al prossimo anno scolastico 2024/2025.

Gli studenti interessati potranno prenotarsi compilando il modulo disponibile sul sito di istituto al seguente link nell’apposita pagina dedicata.

Gli appuntamenti programmati presso i locali di via 25 Aprile, in data venerdì 1 dicembre 2023 e venerdì 19 gennaio 2024 dalle 20 alle 23, riguarderanno i settori economico AFM – SIA – Servizi Commerciali (ex ragioneria) e costruzioni ambiente e territorio CAT (ex geometri).

In via Allende gli appuntamenti si terranno venerdì 15 dicembre 2023 e venerdì 12 gennaio 2024 dalle 20 alle 23, e presenteranno il settore tecnologico meccanico, meccatronico e elettrotecnico automazione (ex Itis) e il settore professionale manutenzione, assistenza tecnica (ex Ipsia).