Calcio dilettanti: ecco le cinque partite da non perdere di questa settimana

Ecco le 5 partite che la redazione sportiva di IVG consiglia di non perdere. Anche questa settimana, elencate in un ipotetico ordine di interesse e non di categoria essendo molte in contemporanea.

Prima Categoria “B” (11^ giornata)

Città di Savona vs Albissole (Quiliano, Picasso, ore 15)



Due piazze che hanno vissuto in tempi recenti la Serie D. Ad Albisola, anche un anno in Serie C. Due storie diverse ma comunque “di ripartenza”. L’Albissole è rinata dalle ceneri dopo i fuochi d’artificio della gestione Colla; dopo aver vinto due anni fa la Seconda Categoria ora punta forte al salto in Promozione. Il Città di Savona ha appena un anno di vita ma si pone l’obiettivo di rilanciare la storia degli striscioni.

Note storiche a parte, sarà sfida tra le due formazioni che appaiono più in forma ed entrambe galvanizzate dai finali di gara della scorsa settimana. L’Albissole ha pareggiato al 96′ contro il Masone mentre il Città di Savona ha vinto 1 a 0 un Olimpic che ha fallito un rigore nel finale di gara. Adrenalina che sicuramente verrà trasferita sul campo domenica. Il numero più importanti è dalla parte del Città di Savona visto che è la squadra prima in classifica e quindi con più punti di tutti. Ma è bene ricordare il ruolino di marcia della formazione di Sarpero per rendere l’idea di che partita sarà: i ceramisti sono imbattuti e vantano al contempo miglior attacco e miglior difesa.

Prima Categoria “B” (11^ giornata)

Speranza vs Letimbro (Savona, A. Briano, ore 15)



Non sono nemmeno vicini di casa, perché la casa – leggasi stadio Augusto Briano – la condividono. Difficile anche dire chi è più in casa, visto che la Letimbro è la squadra del Santuario mentre lo Speranza, radicata a Lavagnola (appena 6 km di distanza), gestisce l’impianto. Di fusione non se ne parla nemmeno, la rivalità è viva e indipendentemente da questioni di classifica è forse LA partita del girone “b” di Prima Categoria. In palio, oltre a punti pesanti, la possibilità di presentarsi per qualche mese al campo col sorriso soddisfatto di chi il derby lo ha vinto. Poi, andando nello specifico, la Letimbro sta disputanto un campionato importante e con questo ritmo la salvezza non dovrebbe essere un problema. Lo Speranza studia per provare ad assaltare i playoff ma per ora non ha ancora mostrato la continuità necessaria per tenere il passo delle prime cinque. Non mancheranno gli ex. Ah, la cosa più importante. In caso di vittoria la Letimbro scavalcherebbe lo Speranza in classifica. What else?

Eccellenza (12^ giornata)

Pietra Ligure vs Imperia (Pietra Ligure, De Vincenzi, ore 15)



La formazione di mister Cocco sta crescendo giornata dopo giornata. Ha vinto le ultime tre partite in casa e nelle ultime due trasferte ha pareggiato contro l’Angelo Baiardo e battuto il Busalla. In più, è arrivato un giocatore del calibro di Sancinito. I biancocelesti affronteranno quindi l’esame Imperia sulle ali dell’entusiasmo, situazione psicologica ideale per provare a strappare punti a una delle candidate al titolo. La squadra di Pietro Buttu, invece, è nel gruppo di testa e proverà a continuare la caccia al Rivasamba primo in classifica. Rivasamba, Campomorone, Imperia, Angelo Baiardo e Cairese sono raccolte in quattro punti. Ogni partita risulta quindi molto delicata.

Prima Categoria “A” (11^ giornata)

Andora vs Millesimo (Andora, Marco Polo, ore 15)



Bivio in casa Andora. Vincere per rilanciarsi verso i playoff o in caso di sconfitta tutti in discussione e chissà che non possa cambiare più di qualcosa nel mercato di dicembre. Il problema principale è che l’avversario di giornata è il Millesimo capolista. I giallorossi hanno pareggiato alla prima giornata (mica una partita semplice, contro l’Argentina Arma seconda della classe) e poi hanno sempre vinto eccezion fatta per il 2 a 2 contro il Vadino.

Prima Categoria “A” (11^ giornata)

Vadino vs Baia Alassio (Albenga, A. Riva, sabato ore 20:45)



Potrebbe essere un antipasto dei playoff. Questa partita non entra in competizione con le altre selezionate perché anticipo del sabato sera all’Annibale Riva. Come di consueto, al vicinanza territoriale garantisce rivalità. Ma è soprattutto la prossimità in classifica con la Baia Alassio terza (23) e il Vadino (21) quarto a determinare l’interesse per una gara in cui gli alassini hanno la ghiotta occasione per allungare e gli ingauni per sorpassare.

LE CLASSIFICHE PRIMA DELL’INIZIO DELLE PARTITE