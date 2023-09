Le automobili sono mezzi che prendiamo tutti i giorni, di cui ci prendiamo una cura infinita o che usiamo solo per spostarci da un posto all’altro. Ma, nel mondo dei libri, anche una semplice automobile si può trasformare in molto altro…

“CHRISTINE LA MACCHINA INFERNALE”

Un libro coinvolgente e misterioso, edito da Sperling, che vi terrà incollati alle pagine- anche per la costruzione del libro che alterna due narratori: nella prima e nell’ultima parte, è la voce di Dennis a raccontarci la storia, mentre in quella centrale s’inserisce un narratore onnisciente- e vi farà guardare con più sospetto il cruscotto della vostra macchina.

“Arnie era sveglio, ma il suo cervello non aveva un’inclinazione particolare… tranne quando si parlava di meccanismi semoventi. In questo era un mago. In fatto di automobili aveva un talento innato.”

TRAMA

Tre ragazzi: Arnie, un goffo studente un po’ insicuro, il suo migliore amico Dennis e la bella Leigh, vivono in un sobborgo americano sul finire degli anni ’70. Tutto scorre tranquillo finché Arnie non trova Christine- una Plymouth Fury del ’58- e, dopo averla acquistata dall’anziano proprietario, decide di rimetterla a nuovo. L’arrivo dell’automobile nella vita di Arnie ne cambia il carattere, rendendolo ossessivo e cinico; la strana macchina, che dal primo giorno incuriosisce e spaventa Dennis, sembra avere un passato costellato di morti, le stesse morti che, adesso, iniziano ad ingorgare le strade.

Stephen Edwin King, americano del Maine classe del’47, è uno dei più prolifici scrittori del nostro tempo. Molti dei suoi libri e racconti sono stati trasposti in film e serie televisive, firmati anche da grandi registi; non fa eccezione “Christine” che divenne un film, nel 1983, firmato da John Carpenter.

Un libro per i bambini

Per i più piccoli i mezzi di trasporto possono diventare sinonimo di vacanza, gite, e momenti di meraviglia, o terrore, nella routine quotidiana.

Per i più piccini

“LA SIGNORA LEOPARDA”

Un albo dolce, edito da Terre di Mezzo, che affida insegnamenti importanti ad un mondo delicato e poetico, da leggere dai 5 anni in poi.

“Ogni giorno portava gli animali a svolgere le loro occupazioni da animali. E tutti i posti sull’autobus erano pieni. Giorno dopo giorno e il giorno dopo ancora.”

TRAMA

La Signora Leoparda guida il bus per tutti gli animali e sembrerebbe non dover fare altro finché, un giorno, un’automobile nuova fiammante sfreccia a tutta velocità cambiando le cose…

Natalia Shaloshvili, ucraina, è scrittrice e illustratrice di libri per bambini.

Per i più grandi

“L’AUTOBUS DEL BRIVIDO”

Un libro bizzarro e strano, edito da Salani, che vi farà venire voglia di leggere tutti i libri della serie, composta da altri cinque. La struttura del libro- composta da una cornice centrale, quella dei bambini in viaggio sull’autobus, è contenitore delle dieci storie che si svolgono per tutto il libro- rende la lettura più scorrevole e veloce anche per i lettori meno curiosi dagli 11 anni in poi.

TRAMA

Una classe delle elementari viene invitata a conoscere lo scrittore P.Onnovald, nel suo autobus del brivido. Oltre alle decorazioni macabre del mezzo, l’autista è mascherato da scheletro, e all’interno dell’autobus si trova una scrivania con nove oggetti sopra. Durante il viaggio lo scrittore inizierà a raccontare la storia di dieci oggetti- il decimo è proprio lui- per poi rivelare le sue vere intenzioni. Sarà davvero solo un eccentrico scrittore intenzionato ad intrattenere una scolaresca? Sarà davvero solo un costume quello indossato dall’autista?

Paul Van Loon, olandese classe del’55, è scrittore per ragazzi specializzato nel genere horror.

