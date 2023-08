Nel Golfo dell’Isola la finale del circuito mondiale di trail running

Sarà la Liguria ad ospitare dal 19 al 22 ottobre il gran finale delle Golden Trail World Series 2023 con Il Golfo dell’Isola Trail Race. Salomon, marchio che supporta il circuito internazionale di trail running, si è affidato al collaudato binomio organizzativo tra Golfo dell’Isola e TriO Events, con il sostegno di Regione Liguria e dei Comuni di Noli, Spotorno, Vezzi Portio e Bergeggi, per incoronare i numeri 1 al mondo su short distance.

MERAVIGLIOSI PERCORSI TRA TERRA E MARE

I tracciati delle sfide, studiati appositamente per il Gran Finale delle GTWS, valorizzeranno lo stupendo patrimonio della riviera di Ponente, in cui convivono gli aspri sentieri di montagna savonesi e le spettacolari panoramiche sul blu del Mar Ligure.

Il programma, strutturato in giornate riservate rispettivamente a donne e uomini, prevede giovedì 19 e venerdì 20 ottobre lo svolgimento di un prologo crono di 8,7 km con 400 m D+, mentre sabato 21 e domenica 22 ottobre si terrà la gara principale su 25 km con 1.260 m D+. Ma le travolgenti emozioni e la pura adrenalina di questa intensa avventura non animeranno solo gli atleti élite: anche 800 amatori e appassionati avranno la possibilità di correre insieme ai campioni della disciplina iscrivendosi su ilgolfodellisolatrail.com Le sfide daranno, inoltre, vita a una classifica Open ed Elites, oltre a un ranking a squadre delle migliori Golden Trail National Series.

LA FAN ZONE, IL PUBBLICO PROTAGONISTA

Il cuore pulsante delle competizioni sarà la Fan Zone, dove i trail runner da tutto il mondo transiteranno ben 5 volte lungo il percorso. In questo modo i corridori si immergeranno in un vero e proprio bagno di folla, con cui fare il pieno di energie per portare a termine l’impresa, e, al tempo stesso, gli spettatori potranno seguire l’intera manifestazione tifando i propri preferiti con campane e gadget forniti dall’organizzazione per rendere il pubblico parte integrante dell’evento.

UNA COPERTURA MEDIATICA INTERNAZIONALE

Il Golfo dell’Isola Trail Race sarà trasmesso in diretta su Eurosport, sulle piattaforme YouTube e sui relativi canali social. Sono attesi in Liguria 150 atleti di fama mondiale e uno staff di oltre 30 professionisti, 4 commentatori in lingue diverse e una visibilità distribuita attraverso 70 canali televisivi. Saranno numerosi anche i fotografi presenti, che immortaleranno i ricordi di questa esperienza rendendoli indimenticabili.

LE GOLDEN TRAIL WORLD SERIES

Le Golden Trail World Series nascono per celebrare il trail running attraverso una selezione degli eventi ad oggi più iconici nel mondo. Le sei competizioni della serie (Zegama, Marathon du Mont-Blanc, Dolomyths Run, Sierre-Zinal, Pikes Peak Ascent, Mammoth 26k) e la stessa finale nel Golfo dell’Isola sono state, quindi, selezionate per lo scenario, il carattere della sfida, la storia e l’atmosfera che sono capaci di offrire, sia ai partecipanti sia al pubblico. La classifica generale viene stilata considerando i tre migliori risultati di ciascun corridore nelle sei gare, al termine delle quali i primi 30 uomini e donne saranno invitati alla Gran Finale in provincia di Savona, così come i primi 3 uomini e donne delle 23 Golden Trail National Series. Il Golfo dell’Isola Trail Race sarà una battaglia epica tra i migliori dei 5 continenti fino all’ultima finish line.

“È un onore essere stati coinvolti da Salomon e dal Golfo dell’Isola in questa manifestazione di carattere mondiale – dichiara Andrea Rosa di TriO Events – Sarà un’esperienza che ci farà crescere ulteriormente come azienda specializzata nell’organizzazione di grandi eventi sportivi”.