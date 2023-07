Prima Categoria, squadre scatenate: le ultime da Vadese, Vadino, San Filippo Neri Yepp Albenga, Millesimo e Plodio

Albenga/Vado Ligure. Un clima rovente. È una sessione di mercato frenetica e mai doma quella a cui stanno dando vita le società del panorama dilettantistico locale. In Prima Categoria sono numerosissime le ufficialità svelate nell’ultimo periodo. A ponente per esempio si segnala la notevole vivacità della San Filippo Neri Yepp Albenga. Dopo aver confermato i mister Davide Torregrossa e Davide Rotiroti, il sodalizio ingauno ha reso noto di aver affidato a Marco Ferrando il ruolo di responsabile del settore giovanile, questo mentre la guida tecnica della formazione Juniores sarà a cura di Andrea De Grande.

C’è però di più. Sul fronte mercato infatti, il club ha portato a termine svariate operazioni. Tra le ufficialità spiccano i nomi di Gianluca Scola, Federico Girimondi, Samuele Biraghi, Cesare Mascardi (nuovamente insignito del ruolo di capitano della squadra), Mattia Guidi e Mirko Dell’Oriente. Sempre nell’albenganese, il Vadino ha battuto un altro colpo. La società arancionera ha ufficializzato l’ingaggio di Alexander Zemma, mediano classe 1987 lo scorso anno in forza proprio alla San Filippo Neri Yepp Albenga.

Nei pressi di Savona ecco poi la Vadese. Gli azzurrogranata, dopo aver svelato gli innesti di Tona e Vallone, hanno annunciato il tesseramento di Marco Fiori, esterno classe 2000 con un passato nella Veloce e nel Quiliano&Valleggia.

Infine non potrebbe mancare una carrellata di news dalla Valbormida. Tra le società più attive, il Millesimo sta continuando a farla da padrone. I giallorossi, in quanto a nuovi acquisti, di recente hanno calato il poker: entrano a far parte della rosa a disposizione di mister Macchia Manuel Siri (attaccante classe 2005 in arrivo dalla Cairese), Andrea Di Mattia (difensore classe 1995 proveniente dal Plodio), Davide Salvatico (cavallo di ritorno ormai ex Cengio) e Luigi Cerato (attaccante ex Bragno)

Si segnalano inoltre svariate novità in casa Plodio. Mister Gerundo può infatti sorridere per gli arrivi di Davide Di Donato (centrocampista classe 1999), Nicolò Camusso (classe 2000 impiegabile come ala o trequartista), Massimiliano Luongo (fantasista classe 1978), Federico Rivera (centrocampista classe 2000) e Gian Andrea Ferrero (difensore centrale classe 2003).