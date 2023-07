Agg. Ore 20.15. Sulla linea Ventimiglia-Genova, a seguito dell’intervento della Polfer, è ripresa gradualmente la circolazione ferroviaria.

Albenga. La circolazione ferroviaria risulta al momento sospesa a causa della presenza di una persona sui binari alla stazione di Albenga.

Non si conoscono ancora le motivazioni del gesto, ma pare abbia cercato di farsi investire da un treno in arrivo, che è riuscito però a frenare in tempo prima dell’impatto.

Nonostante gli svariati tentativi da parte del personale ferroviario, risulta però inamovibile e non vuole spostarsi. Per questo motivo sono state contattate le forze dell’ordine, che si stanno recando sul posto proprio in questi minuti.

L’accaduto ha ovviamente portato, prima delle sospensione della circolazione, a ritardi molto consistenti con evidenti disagi per tutti i pendolari.