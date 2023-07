Controlli dei carabinieri ad Albenga, carenze igieniche e merce scaduta in frigo: multa da 3mila euro a un locale

Albenga. Con l’arrivo della stagione estiva il Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona ha intensificato i servizi coordinati a largo raggio, anche grazie alla collaborazione del Nucleo Cinofili di Villanova d’Albenga e dei reparti speciali del N.A.S. di Genova e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Savona.

In tale ambito, durante la scorsa notte, il N.A.S. ha sanzionato un noto locale notturno ingauno, con una sanzione amministrativa di 3000 euro, avendo riscontrato carenze igieniche di vario tipo e presenza di dodici confezioni di merce scaduta nelle celle frigo. Il locale è stato inoltre segnalato all’ A.S.L. 2 Liguria per “carenze strutturali”.

I militari della Compagnia Carabinieri di Albenga inoltre, con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Villanova d’Albenga, hanno eseguito mirati controlli alla circolazione stradale in concomitanza con l’orario di uscita dai locali notturni, controllando i mezzi in transito e identificando una cinquantina di persone. Durante l’attività i militari hanno segnalato alla Prefettura di Savona e contestualmente ritirato la patente di guida al conducente di un autoveicolo, trovato in possesso di circa 6,5 gr. di hashish. Numerosissimi anche gli accertamenti eseguiti con l’utilizzo dell’etilometro che fortunatamente, a conferma dell’importanza delle campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, sono risultati tutti negativi.

Vigilato anche il frequentatissimo centro storico del capoluogo ingauno, con particolare attenzione a piazza Del Popolo, viale Pontelungo e piazzale Europa, aree queste ultime caratterizzate dalla presenza di numerosi giovani e dove, nel recente passato, si sono registrati episodi di comportamenti antigiuridici connessi al degrado urbano, al fenomeno dello spaccio, consumo di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina.

Tali azioni preventive, attraverso una costante, efficace e visibile presenza sul territorio, hanno lo scopo di contrastare l’illegalità diffusa, aumentando la percezione della sicurezza da parte della cittadinanza.