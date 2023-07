Boissano. Dieci atleti in gara, sei titoli regionali conquistati a Boissano: cinque per i Master, un titolo Juniores oltre a tre medaglie d’argento.

L’Atletica Val Lerrone si distingue ai campionati regionali individuali su pista Allievi, Master e Juniores organizzati dal Comitato regionale Liguria in collaborazione col Boissano Team.

Adina Navradi è campionessa regionale nel lancio del giavellotto categoria SF45: con la misura di 24,68 metri fa il record regionale battendo se stessa.

Marina Bonora è campionessa regionale Master SF55 sui 200 metri e nel getto del peso.

Gradino più alto e titolo di campionessa regionale per Deborah Mustari categoria Master SF50 sui 100 metri. Deborah è anche medaglia d’argento sui 200 metri.

Titolo regionale Juniores anche per Giulio Betti nel salto in lungo. Ottima gara anche Elena Cusato, categoria Allieve che ha conquistato la medaglia d’argento nei 3000 metri e per il master SM55 Adriano Cusato Argento nei 5000 metri.

Grande progressione per Lorenzo Galletto, sesta piazza nei 3000 metri, che ha abbassato il personale di 18 secondi.

Nicolò Parodi, categoria Allievi, è quarto nei 400 metri e fa il personale sui 200 metri.

“Festa sul podio e a bordo in pista con i più giovani a fare il tifo per i Master che sono di esempio per la determinazione con cui affrontano le gare, ponendosi sempre obiettivi di miglioramento, ma mettendo al centro lo spirito di gruppo, la voglia di divertirsi e stimolare gli atleti agli esordi e gli agonisti più giovani” spiega Andrea Verna, presidente dell’Atletica Val Lerrone.