Quattro podi per Canottieri Sabazia all’Interregionale di Torino: un oro e un argento per Noemi Scordino

Savona. Oltre 150 atleti in rappresentanza di 12 società provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria hanno partecipati all’Interregionale open organizzato a Torino da Circolo Eridano a.s.c.d. (uno dei più antichi club remieri d’Italia). Per la Canottieri Sabazia è stata un’occasione per partecipare con atleti alle prime armi, che hanno portato a casa buoni piazzamenti e medaglie.

Ancora una volta, Noemi Scordino si conferma la portacolori del gruppo, guadagnando un oro sulla distanza dei 200 metri e un argento sui 2000 metri. Argento anche per il K2 Ragazzi, con Filippo Baldizzone e Michele Parodi, e un ottimo bronzo invece per Clarissa Buccheri, alla sua prima gara assoluta in trasferta.

Piazzamenti tra il sesto e l’ottavo posto per gli altri componenti della squadra: Justin Biato, Matteo Pennino, Alessandro Ricci e Tommaso Bacino.

Il prossimo fine settimana, la Sabazia sarà di nuovo in trasferta, questa volta all‘internazionale per club che si svolgerà ad Auronzo di Cadore (BL), dove parteciperanno quattro atleti savonesi, che dovranno cimentarsi con le rappresentative straniere provenienti da tutta Europa. Per la Categoria Junior: Filippo Spezialetti e Michael Battaglia; per la Categoria Ragazzi: Pietro Giusto e Ettore Frumento.

L‘incontro sarà anche l‘occasione per invitare i club stranieri al meeting di Savona “43° Trofeo Medaglia D‘argento Presidente della Repubblica”, che si svolgerà il 30 settembre e 1° ottobre all’ombra della Torretta