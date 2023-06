Carcarese, arriva un big dell’attacco: è fatta per bomber Francesco Saviozzi

Carcare. Francesco Saviozzi è un nuovo giocatore della Carcarese. Dopo numerose conferme, ecco la prima new entry in casa biancorossa, un acquisto che ha bisogno di poche presentazioni: l’attaccante valbomidese è infatti tra i più prolifici del calcio ligure, oltre 100 i gol realizzati nella sua carriera.

Cresciuto nel settore giovanile della Cairese, a parte una parentesi al Pallare, Saviozzi (classe 1994) ha sempre militato nella prima squadra gialloblù, di cui è diventato capitano ed è stato uno dei protagonisti della vittoria del campionato di Promozione e poi delle stagioni successive in Eccellenza. A metà di questa stagione la separazione con la Cairese che lo ha portato ad Imperia, anche qui si è fatto notare e ha messo a segno sette centri.

Ora Saviozzi si riavvicina a casa, tornando nella sua Valbormida. “Ringrazio la Carcarese che in questi anni mi ha sempre voluto. In Edoardo Gandolfo ho trovato una persona che tiene molto a quello che fa e che ama questo paese. Carcare è una bella piazza, molto seguita, sono contento di essere qui. Spero di fare il meglio possibile per poter raggiungere gli obiettivi fissati e far esultare i tifosi”, queste le prime parole da biancorosso per Saviozzi.

“Sicuramente avere tra le fila della Carcarese un giocatore del calibro di Francesco è un segnale chiaro della crescita di questa società – sottolinea il ds Gandolfo -. Eravamo alla ricerca di un attaccante importante e il suo nome è sempre stato in cima alle preferenze, siamo felici di aver concluso questa operazione di prestigio. Da sempre l’obiettivo della Carcarese è tentare di portare i migliori giocatori della nostra zona in biancorosso e sicuramente Saviozzi ha dimostrato a suon di gol di essere il miglior bomber valbormidese degli ultimi 10 anni. Viene a giocare in un gruppo sano e forte che siamo sicuri lo metterà nelle condizioni ideali per esprimersi al meglio”.