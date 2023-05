Liguria. Una nuova perturbazione atlantica si avvicina dai quadranti occidentali determinando un periodo movimentato, dal punto di vista meteorologico, sull’Italia e di conseguenza sulla Liguria.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi martedì 9 maggio avremo al mattino velature in arrivo da ovest che si faranno via via più spesse con il passare delle ore. Dal primo pomeriggio intensa attività cumuliforme su Alpi liguri, Val d’Aveto, val Trebbia e Val Bormida con temporali in moto verso nord. Dalla serata deboli piogge interesseranno invece tutto il settore centro occidentale, in estensione verso est in nottata

Venti blandi a regime di brezza, temporaneo aumento dell’intensità da sud al pomeriggio. Mare da poco mosso a mosso in serata. Temperature in calo nei valori massimi: sulla costa minime tra 12 e 16 gradi, massime tra 18 e 21 gradi; all’interno minime tra 4 e 13 gradi, massime tra 16 e 24 gradi.

Mercoledì 10 maggio passaggio del fronte perturbato in nottata con piogge più decise sul levante ligure, dove non si escudo o rovesci e colpi di tuono ancora in mattinata. Schiarite a ponente ma nuova instabilità sulle Alpi liguri in discesa sin verso le coste dell’imperiese orientale al pomeriggio. Migliora ovunque in serata

Venti da nord sul centro ponente da sud ovest sul levante. Mare mosso per onda da sud ovest. Temperature in ulteriore lieve calo.

Giovedì 11 maggio nubi sparse su tutta la regione ma senza fenomeni associati. Ventilazione moderata da sud ovest e mare mosso.