Milano-Sanremo: la startlist della 114° edizione

Savona. La provincia di Savona si appresta ad accogliere la Milano-Sanremo. Appuntamento a domani pomeriggio. La 114° edizione partirà al mattino alle 9:30 dall’hinterland milanese (Abbiategrasso) e terminerà nel ponente rivierasco passando per tutti i comuni costieri del savonese, da Varazze ad Andora.

Dopo il vernissage d’apertura del calendario italiano ciclistico due settimane fa al Trofeo Laigueglia, la classicissima di primavera alza dunque ufficiosamente il sipario sulla stagione del grande ciclismo su strada.

Diversi i nomi di primissimo ordine alla partenza. In una corsa, da sempre, contraddistinta dal pronostico incerto e imprevedibile per via del lungo chilometraggio e a causa del nervoso finale.

A tal proposito tracciato consueto. 294 chilometri totali, con le asperità finali della Cipressa e del Poggio a fare da trampolino di lancio verso il traguardo di Sanremo.

25 squadre e 175 corridori partenti. Tra i possibili favoriti l’olandese Mathieu Van Poel e il belga Wout Van Aert, già vincitore nel 2020. Dunque lo sloveno Tadej Pogacar, due volte vincitore del Tour de France e reduce da una brillante Parigi-Nizza.

Tra i possibili outsider il transalpino Julien Alaphilippe, la cui caratteristiche da finisseur possono essere sempre adatte al finale. Il giovane eritreo Biniam Girmay, vincitore l’anno scorso della Gand Wevelgem e un paio di tappe al Giro d’Italia. O il piemontese Filippo Ganna, forse per la prima volta in gara da protagonista con i gradi di capitano.

Nel caso di una vera volata di gruppo – ormai da diversi anni non più proposta – potrebbe farsi largo l’australiano Caleb Ewan. Tra i velocisti puri quello che meglio può difendersi sugli strappi e sopportare la fatica su brevi salite.

Assenti eccellenti lo sloveno Primoz Roglic e il belga campione del mondo Remco Evenepoel.

In ordine alfabetico i gruppi sportivi con la lista partenti:

AG2R CITROËN TEAM

Benoît Cosnefroy

Lawrence Naesen

Oliver Naesen

Michael Schär

Greg van Avermaet

Andrea Vendrame

Larry Warbasse

ALPECIN-DECEUNINCK

Mathieu van der Poel

Søren Kragh Andersen

Silva Dillier

Jasper Philipsen

Kristian Sbaragli

Quinten Hermans

Gianni Vermeersch

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

Mark Cavendish

Cees Bol

Gleb Syritsa

Alexandr Riabushenko

Yevgeniy Fedorov

Simone Velasco

Leonardo Basso

BAHRAIN – VICTORIOUS

Matej Mohoric

Nikias Arndt

Pello Bilbao

Damiano Caruso

Jonathan Milan

Andrea Pasqualon

Fred Wright

BORA – HANSGROHE

Sam Bennett

Danny van Poppel

Marco Haller

Nils Politt

Cesare Benedetti

Nico Denz

Ryan Mullen

COFIDIS

Davide Cimolai

Simone Consonni

Bryan Coquard

Alexandre Delettre

Alexis Renard

Benjamin Thomas

Harrison Wood

EF EDUCATION – EASYPOST

Alberto Bettiol

Stefan Bissegger

Magnus Cort

Mikkel Honoré

Neilson Powless

Jonas Rutsch

Lukasz Wisniowski

GROUPAMA – FDJ

Arnaud Démare

Kevin Geniets

Rudy Molard

Quentin Pacher

Ignatas Konovalovas

Miles Scotson

Jake Stewart,

INEOS GRENADIERS

Filippo Ganna

Michal Kwiatkowski

Magnus Sheffield

Ben Swift

Jonathan Narvaez

Kim Hejduk

Luke Rowe

INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY

Biniam Girmay

Lorenzo Rota

Mike Teunissen

JUMBO-VISMA

Wout van Aert

Jan Tratnik

Edoardo Affini

Christophe Laporte

Attila Valter

Nathan van Hooydonck

MOVISTAR TEAM

Alex Aranburu

Ivan Garcia Cortina

Fernando Gaviria

Johann Jacobs

Oier Lazkano

Lluis Mas

Gonzalo Serrano

SOUDAL QUICK-STEP

Julian Alaphilippe

Kasper Asgreen

Davide Ballerini

Tim Declercq

Dries Devenyns

Yves Lampaert

Florian Senechal

TEAM ARKEA

Warren Barguil

Matis Louvel

Luca Mozzato

TEAM DSM

John Degenkolb

Pavel Bittner

Matthew Dinham

Nils Eekhoff

Marius Mayrhofer

Florian Stork

Kevin Vermaerke

TEAM JAYCO ALULA

Alexandre Balmer

Michael Hepburn

Jan Maas

Luka Mezgec

Lukas Pöstlberger

Matteo Sobrero

Zdenek Stybar

UAE TEAM EMIRATES

Tadej Pogacar

Tim Wellens

Alessandro Covi

Matteo Trentin

Diego Ulissi

Domen Novak

Felix Grossschartner

EOLO-KOMETA (UFFICIALE)

Davide Bais

Simone Bevilacqua

Francesco Gavazzi

Mirco Maestri

David Martin

Samuele Rivi

Diego Sevilla

GREEN PROJECT-BARDIANI CSF-FAIZANÈ (UFFICIALE)

Alessandro Tonelli

Davide Gabburo

Riccardo Lucca

Filippo Magli

Henok Mulubrhan

Manuele Tarozzi

Samuele Zoccarato

ISRAEL – PREMIER TECH

Simon Clarke

Giacomo Nizzolo

LOTTO DSTNY (UFFICIALE)

Arnaud De Lie

Caleb Ewan

Jasper De Buyst

Jarrad Drizners

Frederik Frison

Jacopo Guarnieri

Maxim Van Gils.

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

Gianluca Brambilla

TOTALENERGIES

Peter Sagan

Daniel Oss

Maciej Bodnar

Edvald Boasson Hagen

TUDOR PRO CYCLING TEAM

Simon Pellaud