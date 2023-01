Borghetto Santo Spirito, raid vandalico allo stadio Oliva. Il club: “Siamo amareggiati”

Borghetto Santo Spirito. “Questa notte alcuni vandali sono entrati nel campo sportivo C.Oliva: sembra che non sia stato rubato nulla, ma sono state danneggiate alcune strutture. Come già accaduto in passato, ogni volta restiamo molto amareggiati di fronte a episodi di questo genere”. Lo fa sapere, in una nota, il club FDC Borghetto 1968.

“Fare crescere e divertire bambini e ragazzi del territorio – scrivono – è per noi una missione che ci riempie di gioia e che cerchiamo di portare avanti ogni giorno con impegno e dedizione, grazie al tempo che tutti i nostri volontari dedicano alla società. Episodi di questo tipo non scalfiranno la nostra passione, anche se ne faremmo volentieri a meno. Infine, un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine, intervenute questa mattina per raccogliere la nostra denuncia, e al sindaco, recatosi anch’esso questa mattina al campo sportivo”.

“Un atto meschino – dichiara il sindaco Giancarlo Canepa – messo in atto da qualche balordo che speriamo venga assicurato prima possibile alla giustizia. L’attenzione delle Forza dell’Ordine sul territorio è sempre molto alta e episodi del genere sono, per fortuna, isolati.”

Sono al vaglio delle forze dell’ordine le immagini dell’impianto di videosorveglianza comunale dalle quali potrebbero emergere elementi utili per individuare i responsabili.