Il 2022 “l’anno più difficile”, ma con lieto fine: “I medici di S.Paolo e S.Corona mi hanno salvato la vita. Grazie”

L’anno 2022 volge al termine e per me sarà un anno indimenticabile perché ha segnato il periodo più difficile della mia vita. Ecco perché scelgo di dargli l’addio con queste poche righe di ringraziamento ai Medici della Asl2 di Savona e Pietra Ligure che mi hanno salvato la vita.

Nei mesi di maggio e di giugno 2022, sono stato sottoposto a delicati interventi chirurgici per far fronte a gravi complicanze di natura emorragica interna.

Posso ringraziare la grande professionalità, tempestività e perizia di tutto il personale medico che si è preso cura di me, senza mai arrendersi e lasciare nulla al caso, approfondendo e confrontandosi costantemente, se oggi sono qui a scrivere questa lettera.

Il mio sentito ringraziamento è rivolto ai Medici dei reparti di Chirurgia dell’ospedale San Paolo di Savona, in particolare al primario, dott. Raffaele Galleano, ai Dirigenti medici, dott. Guido Griseri, dott. Angelo Franceschi, dott. Ilario Caristo, dott. Ssa Elena Gambino e a tutti i loro Colleghi che, instancabilmente, mi hanno curato ed assistito.

Un GRAZIE immenso al dott. Massimo Conio, Direttore della struttura complessa dipartimentale di Gastroenterologia tra le Asl di Imperia e di Savona, con sede al Santa Corona di Pietra Ligure, il cui intervento, in equipe con il dott. Raffaele Galleano, è stato risolutivo per riportarmi alla vita;

ai Medici Anestesisti e Rianimatori del reparto di Rianimazione presso l’ospedale di Santa Corona, presenti con la loro eccezionale professionalità e umanità, nei momenti più drammatici della mia degenza; al dott. Pietro Dulbecco, gastroenterologo, alla dott. Ssa Cinzia Scarone, del Laboratorio Patologia Clinica, che hanno studiato approfonditamente il mio caso clinico, per le loro preziosissime consulenze; agli operatori Medici e Tecnici del reparto di Radiologia e al Dipartimento Diagnostica della ASL2.

La mia profonda riconoscenza va a tutto il personale infermieristico e Oss dei reparti presso i quali sono stato ricoverato, per essersi presi cura di me sempre con dedizione, efficienza e competenza, amorevoli e sorridenti, senza mai far trapelare la stanchezza per il loro pesante e complesso lavoro.

In ultimo, “last but not least”, voglio esprimere la mia immensa gratitudine alla cara amica ed eccezionale Medico, dott. Ssa Sabrina Vernero, che è stata vicina e ha confortato me e i miei cari durante il periodo della mia malattia e in seguito.

Le mie parole non riusciranno mai ad esprimere a fondo la riconoscenza che nutro per voi. Ancora Grazie!

Enzo Manca