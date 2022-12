Eccellenza, l’Albenga cade contro l’Imperia: decisive le reti di Cassata e Minasso

IMPERIA 2 (82’ Cassata, 95’A Minasso) VS ALBENGA 0

95’ E finisce qua, con il gol del subentrato Minasso che si ferma ad esultare con tutta la curva! Ottimo pallone recuperato da Campelli che serve in mezzo il 18 nerazzurro che non puó far altro che depositare il pallone in rete

92’ Colpo di testa del neo entrato Minasso, pallone lento e prevedibile per Radu che blocca

90’ Sostituzione Imperia: fuori Cassata per Minasso. Assegnati 5 minuti di recupero

87’ Ultima sostituzione per Buttu: fuori Graziani per De Boni

86’ Ammonito Favara per un fallo a centrocampo. Altra sostituzione per l’Imperia: fuori Jebbar per Fatnassi

85’ Ammonito Graziani Thomas per proteste

82’ La sblocca Cassata! Il nerazzurro trova il gol dopo una serie di rimpalli: Giglio dribbla 4 giocatori e serve in mezzo, prima ribattuta e pallone che arriva sui piedi del classe 2002 che, a porta quasi sguarnita, trova un pesantissimo gol

79’ Altro rosso per l’Albenga: espulso Graziani Gabriel per presunte proteste verso il direttore di gara

78’ Cambio per l’Albenga: fuori Di Salvatore per Mariani

77’ Ammonito Virga per gioco scorretto ai danni di Scarrone

71’ Gran botta centrale di Sancinito, Radu deve spedire il pallone sopra la traversa

66’ Cambio da ambo le parti: esce Garibbo per Grandoni per l’Albenga e subentra Gandolfo per Saviozzi nelle trafile nerazzurre

65’ Ottimo destro di Jebbar che scarta Moi e tenta la conclusione dal limite: Radu non riesce a bloccare, pallone in rimessa laterale

64’ Ammonito Graziani Gabriel per un brutto fallo ai danni di Guida

60’ Super occasione per l’Imperia su punizione: ottima palla in mezzo che pesca Cassata davanti al portiere, scatta però il fuorigioco

58’ Secondo cambio effettuato da Buttu: fuori Gargiulo per Favara

53’ Che brivido per l’Imperia! Graziani recupera il pallone ad un passo dalla porta, prova il dribbling sul portiere e calcia, ma i portiere riesce comunque ad intercettare

51’ Primo cambio effettuato dall’Albenga: fuori Beluffi per De Sousa

50’ Primi 5 minuti di gioco sterili, pallone bloccato a centrocampo

45’ Ricomincia il match, pallone per i padroni di casa

Secondo Tempo

51’ Termina il primo tempo con Jebbar che tenta il colpo di testa e per poco non trova il gol allo scadere

47’ Cartellino rosso a gioco fermo per Sogno, forse per un calcio a palla lontana per un giocatore ospite. Albenga che si trova ora con un giocatore in meno

43’ Ammonito Sogno per un “calcione” ai danni di Giglio

39’ Ammonito Giglio per un cattivo intervento nei confronti di Graziani Gabriel

37’ Rischio di Moi che non si capisce con Radu e innesca la rincorsa di Saviozzi verso il pallone. Radu ci arriva prima e calcia il pallone in rimessa laterale

31’ Conclusione di Sogno, palombella morbida che scavalca il portiere ma anche la porta

30’ Ammonito Barisone per intervento scorretto ai danni di Campelli

29’ Fiammata di Di Salvatore sulla fascia e ottiene metri importanti, pallone alto in mezzo spizzato da Sancinito verso il portiere

26’ Partita molto equilibrata, sia sul campo che sugli spalti tra le due tifoserie. Molto nervosismo in campo ma il risultato di pareggio rispecchia a pieno questa prima metá di tempo

20’ Partita momentaneamente bloccata sul risultato di 0 a 0. Fermi anche i giocatori in campo per permettere ai medici di medicare Radu

17’ Ora l’Imperia sta spingendo molto per trovare il gol: Taddei subentra in area e serve Cassata che calcia, Radu è bravo a parare ma non a bloccare, deve arrivare Gargiulo a spazzare il pallone. Sugli sviluppi del corner, pallone fuori di un millimetro

12’ Prima vera occasione per l’Imperia e della partita, Jebbar prova la conclusione dal limite: pallone di pochissimo fuori dalla traversa

7’ Si accende l’Imperia, filtrante per Campelli prontamente fermato da Virga

4’ Di Salvatore si accende sulla fascia e con un doppio passo entra in area: pallone servito in mezzo ma la difesa nerazzurra fa buona guardia

2’ Partita calda fin dai primi minuti di gioco: Guida interviene duramente sull’esterno ingauno Di Salvatore e ottiene un’ammonizione. Sulla battuta Sogno, ma il pallone si spegne sulla barriera

1’ Palla per gli ingauni, si comincia!

Primo Tempo

Le formazioni ufficiali:

Imperia: 1 Cella, 2 Ravoncoli, 3 Virga, 4 Sancinito, 5 Guida, 6 Taddei, 7 Jebbar, 8 Giglio, 9 Cassata, 10 Campelli, 11 Saviozzi. A disposizione di mister Bocchi ci sono: 12 Bova, 13 Gandolfo, 14 Plando, 15 Fatnassi, 16 Lanteri, 17 Morchio, 18 Minasso, 19 Ardissone, 20 Moro.

Albenga: 1 Radu, 2 Gibilaro, 3 Barisone, 4 Garibbo, 5 Moi, 6 Gargiulo, 7 Beluffi, 8 Graziani G, 9 Sogno, 10 Graziani T, 11 Di Salvatore. A disposizione di mister Buttu ci sono: 12 Scalvini, 13 Fazio, 14 Massa, 15 Favara, 16 Campari, 17 De Boni, 18 Mariani, 19 De Sousa, 20 Grandoni.

Arbitro dell’incontro è il signor Faye della sezione di Brescia, coadiuvato da Selinelli e Conio di Genova.

Imperia. Buon Pomeriggio a tutti Quest’oggi andrà in scena una delle partite più sentite del ponentino: Imperia Vs Albenga. Partita sulla carta cruciale per gli ingauni: se dovessero vincere oggi, con ancora una partita dalla chiusura della prima parte di campionato, potrebbero ulteriormente prendere il largo e rompere una “maledizione”: l’Albenga non espugna il Ciccione da ben 29 anni.

Per l’Imperia la situazione è ben diversa: la squadra di Bocchi, retocessa quest’anno dalla Serie D, vede nell’Albenga la ghiotta occasione di risistemare il punteggio in classifica e di rientrare nelle alte gerarchie del campionato: ottavi in classifica, ma con leggero distacco dalla seconda, solamente 4 punti.