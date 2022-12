Eccellenza, l’Imperia batte l’Albenga. La gioia di Cassata: “Sono tornato a casa”

Imperia. Il derby è neroazzurro, per gli ingauni continua la “maledizione del Ciccione”. Il primo gol della sfida è arrivato però ad otto minuti dal termine e a segnarlo, come una sorta di coincidenza, è stato Lorenzo Cassata. L’attaccante classe 2002 è stato vicinissimo nelle scorse settimane ad indossare il bianconero, tuttavia c’è stata una virata verso casa, essendo imperiese doc.

Poi ci ha pensato Minasso a chiudere l’incontro e così è iniziata la festa in campo con i propri tifosi. In Cassata c’è una forte emozione, quella di un ragazzo del posto che tiene a fare bene con addosso i propri colori: “Sono molto contento a precidere del gol, nonostante per un attaccante come me sia molto importante. Chi dice che non siamo all’altezza si sbaglia. Dovevamo dimostrare che siamo forti e oggi si è visto”.

La scorsa stagione in Serie D ha realizzato 12 gol e, dopo le esperienze tra Chieri e Bra, è stato il cuore a dirgli dove andare: “Sono felice di essere tornato a casa mia. L’interessamento dell’Albenga? Non posso negarlo, tuttavia la chiamata dell’Imperia ha cambiato ogni cosa nella mia testa. Scelta migliore di questa non potevo farla”.