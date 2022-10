Rigassificatore a Vado Ligure, gli esperti di Confindustria lo escludono: “Manca la rete del gas naturale”

Liguria. Un rigassificatore in Liguria (Genova o Vado Ligure)? Non è fattibile. L’altolà arriva dagli esperti di Confindustria che, in occasione della presentazione del position paper sulla transizione energetica, hanno spiegato perché l’ipotesi lanciata con entusiasmo dal presidente Giovanni Toti non è destinata ad avere un futuro, almeno nel breve termine.

“Senza Piombino avremmo gravi problemi di stoccaggio. Per questo avevamo valutato l’ipotesi di candidarci come territorio per poter ospitare un rigassificatore – ha spiegato Vittoria Gozzi, responsabile del gruppo di lavoro sul position paper – ma poi abbiamo visto che c’erano problemi di connessione alla rete, non aveva senso avanzare una proposta e non l’abbiamo fatto. Ma è molto importante che i rigassificatori si facciano e si facciano il prima possibile”.

L’ostacolo non superabile sta nel fatto che Genova non è servita dalla dorsale della rete nazionale di Snam (nella mappa qui sopra sono le linee rosse), il principale operatore attivo nel trasporto e nello stoccaggio del gas naturale. L’unico punto di immissione in Liguria è Panigaglia, nel golfo della Spezia, dove opera uno dei tre rigassificatori attivi in Italia (gli altri due sono a Livorno e nelle vicinanze di Rovigo), alimentato dal Gnl trasportato dalle navi. Il resto della regione è servito dai gasdotti minori (le linee verdi) ai quali si allacciano i vari gestori.

L’idea di Toti, che aveva candidato la Liguria a ospitare un impianto al posto di Piombino, era quella di riconvertire “attracchi legati alla vecchia industria petrolifera collegati al Nord Italia” e quindi, ipoteticamente, utilizzare un’infrastruttura come il porto petroli di Multedo – o magari la boa off-shore un tempo utilizzata da Eni al largo – per l’approdo delle navi gasiere. Il problema è che a monte ci sono solo oleodotti e non gasdotti, situazione che si ripropone sull’intero arco costiero (eccetto La Spezia) impedendo di vagliare ulteriori alternative come ad esempio Vado Ligure.

Discorsi che oggi sono parzialmente superati dall’attualità, visto che il presidente toscano Eugenio Giani ha firmato l’autorizzazione a Snam per l’installazione della nave Golar Tundra nella banchina del porto di Piombino. Il sindaco Francesco Ferrari, esponente di Fratelli d’Italia e da sempre contrario all’operazione, ha ribadito il suo no e ha annunciato che il Comune avrebbe fatto ricorso. Ad aiutarci per ora è anche il caldo fuori stagione che permette di tenere spenti i riscaldamenti in gran parte d’Italia. Ma la crisi potrebbe essere ancora lunga e l’installazione di ulteriori rigassificatori potrebbe rivelarsi necessaria.