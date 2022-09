Air Show ad Alassio e Swimtheisland nel Golfo dell’Isola: servizi navetta gratuiti di TPL Linea

Spotorno/Alassio. E’ stato definito il programma di collegamenti per la manifestazione “Swimtheisland”, in programma sabato 1 e domenica 2 ottobre, quando nelle acque della stupenda Area Marina Protetta Isola di Bergeggi si accenderanno riflettori sugli oltre 2mila nuotatori pronti alla sfida sportiva: il campo di gara è previsto al Bahia Blanca di Spotorno.

TPL Linea è pronta a garantire il servizio di trasporto gratuito in occasione dell’atteso evento grazie ai bus navetta previsti per il Golfo dell’Isola.

Anche in questa stagione estiva si è infatti consolidata la partnership con i Comuni di Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio, arrivando al rinnovo dell’accordo siglato con TPL Linea e il comprensorio turistico.

Per la due giorni sportiva ancora in azione i minibus dell’azienda di trasporto savonese, con corse aggiuntive e una programmazione ad hoc per rispondere alle esigenze di mobilità di tutti i partecipanti e visitatori.

“Il successo del servizio navetta in un comprensorio prestigioso e di grande richiamo per molti visitatori durante i mesi estivi si completa con questo importante evento sportivo, in grado di richiamare migliaia di persone… Quindi ci siamo attrezzati per accogliere al meglio quanti utilizzeranno i nostri mezzi per gli spostamenti tra l’area di gara e le destinazioni indicate dall’organizzazione” affermano la presidente Simona Sacone e l’amministratore delegato Giovanni Ferrari Barusso.

“La circolare presente nei collegamenti per il comprensorio ha saputo garantire una massima copertura, secondo criteri di ottimizzazione dell’offerta adattati alle stesse esigenze dell’utenza. Con l’occasione ingraziamo le amministrazioni comunali e il Golfo dell’Isola per aver creduto nel nostro progetto di mobilità turistica” aggiungono i vertici di TPL Linea.

Orari SwimTheIsland

Ma il servizio navetta dell’azienda di trasporto savonese sarà protagonista anche nell’organizzazione dell’atteso Air Show di Alassio e Laigueglia, quando nei cieli della riviera si svolgerà l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Per la giornata di sabato 1 ottobre TPL Linea, in collaborazione con il Comune di Alassio e gli organi preposti alla gestione e sicurezza della manifestazione aerea, ha pianificato un apposito servizio navetta gratuito per garantire il trasporto e la mobilità del numeroso pubblico previsto per lo spettacolo acrobatico.

Una programmazione, con corse e orari dei nostri mezzi, ad hoc per l’utilizzo del mezzo pubblico, anche in relazione alle modifiche alla viabilità apportate: divieto di sosta in via Roma tra l’intersezione con l’Aurelia e via Boselli per consentire la

creazione di una lunga area di parcheggio per i veicoli a due ruote nei pressi del litorale; stalli auto per disabili sono previsti in prossimità di via Boselli; per quanti provengono dal casello autostradale di Albenga recarsi a Villanova presso il parcheggio pubblico adiacente alla Piaggio Aero Industries, con parcheggio gratuito e trasporto con la navetta offerta da TPL Linea nell’ambito del servizio di trasporto per l’evento.

Di seguito gli orari delle navette da Villanova d’Albenga ad Alassio e ritorno:

– partenza da Villanova di Albenga alle ore: 13:00 – 13:40 – 14:20 – 15:00 con arrivo ad Alassio (rotonda di via Gastaldi) alle ore 13:15 – 13:55 – 14:35 – 15:15;

– partenza da Alassio (rotonda di via Gastaldi) alle ore: 17:20 – 18:00 – 18:40 – 19:20 con arrivo a Villanova d’Albenga alle ore: 17:55 – 18:15 – 18:55 – 19:35.

Ecco altre limitazioni al traffico e alla sosta: dalle ore 10 del 1° ottobre entreranno in vigore ulteriori divieti di sosta in piazza Sant’Ambrogio e in piazza della Valle, nonché in piazza della Libertà. Verrà inoltre interdetta (sempre dalle ore 10 di sabato 1° ottobre) la viabilità nelle Ztl del centro storico (via Cavour, passeggiata Grollero e via Torino) oltre a via XX settembre fino a piazza Partigiani e via Vittorio Veneto fino a piazza Paccini.

“Siamo felici di aver realizzato un altro servizio navetta gratuito in occasione di un evento così atteso e che richiamerà tanti visitatori nelle località della Baia del Sole. TPL Linea è sempre più presente con i nuovi bus nel garantire un servizio di trasporto sicuro e puntuale per le principali manifestazioni pubbliche del nostro territorio” affermano la presidente Simona Sacone e l’amministratore delegato Giovanni Ferrari Barusso.

“Le corse e gli orari previsti dal bus navetta sono funzionali alle esigenze dell’utenza e dalle valutazioni congiunte con l’organizzazione sui possibili flussi di spettatori e viaggiatori. Questo per una qualità dell’offerta che rientra nel nostro progetto di mobilità sostenibile e integrata, capace di incentivare al meglio l’utilizzo del mezzo pubblico” concludono i vertici di TPL Linea.