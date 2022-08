Elezioni Politiche, Mauro Gradi e Cristina Bicceri candidati alla Camera per +Europa in Liguria

Liguria. La direzione nazionale di +Europa ha approvato le liste proporzionali di “+Europa con Emma Bonino” per le prossime elezioni parlamentari del 25 Settembre p.v.

Il savonese Marco Pozzo, capogruppo in consiglio comunale di Savona per “Riformiamo Savona con Marco Russo”, coordinatore di +Europa Savona e membro dell’assemblea nazionale, sarà il responsabile organizzativo della campagna elettorale ligure.

La savonese Cristina Bicceri, già coordinatrice ligure di Italia in Comune (movimento presentatosi con +Europa alle ultime elezioni europee del 2019), mediatrice del credito, aderente alla civica de “Il Patto per Savona” con Marco Russo, promotrice della candidatura di Savona a capitale della cultura italiana.

“Le autorevoli candidature del partito di Emma Bonino sono a garanzia di competenza e dimostrano la consapevolezza politica di buoni dirigenti e cittadini/e della società civile che vogliono affrontare una battaglia difficile ma non impossibile, con un’attenzione particolare per i più giovani, le loro esigenze, i loro diritti”, spiegano dal movimento.

“Nella circoscrizione Liguria, sul fronte +Europa, la lista proporzionale per la Camera, che ha delle possibilità di eleggere un deputato raggiungendo lo sbarramento nazionale del 3% (vogliamo ricordare che nel 2018, con la medesima legge elettorale ci fu l’elezione di un deputato Leu in Liguria e nel piccolissimo Molise, a conferma che con la cosiddetta lotteria dei resti nazionali anche una lista minore può eleggere un deputato in una piccola Regione) è così composta:

Per la Camera dei Deputati: Mauro Gradi, avvocato, unico membro ligure della direzione nazionaledi +Europa; Cristina Bicceri, mediatrice del credito savonese, già coordinatore ligure di Italia in Comune; Mario Iavicoli, avvocato penalista genovese; Isabella Piro, dipendente del Ministero Difesa presso la Nato di La Spezia.

Per il Senato della Repubblica: Franco Vaira, medico, consigliere comunale La Spezia; Giovanna Basile, fisioterapista, candidata +E alle comunali di Genova; Giuseppe Mauro Ferrari, medico ospedaliero.