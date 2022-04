Eccellenza: squalificato il campo del Pietra Ligure per sputi ad arbitro e guardalinee

Pietra Ligure – La vittoria contro il Busalla sembrava aver riportato maggiore serenità tra i biancocelesti, ma ci ha pensato la sentenza del Giudice Sportivo a creare nuovamente dello sgomento.

Il signor Moro di Novi Ligure ha scritto nel suo referto di numerosi sputi dagli spalti verso la terna arbitrale, con il risultato di una squalifica del campo del “DeVincenzi” per una giornata e un cospicuo numero di sanzioni singole e ammende.

AMMENDA E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO

PIETRA LIGURE 1956 Euro 200,00 1 gara

Per il comportamento tenuto da una decina di propri sostenitori che, al termine del primo tempo, mentre la terna si dirigeva negli spogliatoi, si accalcavano in tribuna contro i parapetti sopra il tunnel di uscita e, nel momento in cui la terna medesima transitava nel tunnel uscendo da rdg, i suddetti sostenitori rivolgevano contro i dddg espressioni ingiuriose e minacciose. Inoltre, diversi di loro, sputavano, anche producendo copiose secrezioni, contro i dddg medesimi, colpendoli più volte. In particolare, un AA, che usciva dal rdg prima del ddg veniva colpito da uno sputo alla testa e, mentre transitava il ddg, almeno uno di questi lo colpiva in pieno petto, tanto da indurlo perfino ad allegare una foto dell’evidenza al referto; non appena il ddg transitava nei pressi, volgendosi indietro, notava chiaramente che pure in direzione dell’altro AA venivano direzionati dall’alto sputi e copiose secrezioni.

Al termine del secondo tempo, poi, mentre la terna transitava nello stesso tunnel, veniva nuovamente fatta oggetto di gravi e reiterate espressioni ingiuriose e gravemente minacciose, da parte dello stesso gruppo di tifosi, espressioni accompagnate da nuovi e ancor più copiosi sputi, che colpivano, questa volta, il ddg più volte sulla testa, in particolare all’orecchio, sui capelli e sulla fronte. Nel medesimo frangente, anche entrambi gli AA, venivano raggiunti da numerosi sputi, rispettivamente, l’AA1, all’altezza del braccio destro e l’AA2 alla testa (infrazioni, queste riferite da parte degli AA).

La scena avveniva nell’assoluta estraneità nei fatti della dirigenza di casa e dei giocatori di casa, che, tuttavia, non hanno accennato a stemperate i suddetti comportamenti (sanzioni aggravate per la natura dei gesti particolarmente riprovevoli, rivolti verso i dddg in maniera ripetuta in due momenti diversi, ed ancor più acuìti dallo stato di pandemia ancora in atto, quali potenziali vettori di contagio, e per la totale inerzia della società nell’occasione, che non si adoperava minimamente per evitare, o ridurre, i comportamenti de quo).

AMMENDA Euro 150,00 PIETRA LIGURE 1956

Per non aver adempiuto all’obbligo della presenza del medico sociale durante la gara (art. 66 NOIF), ne’ aver adottato la misura alternativa della presenza dell’ambulanza (CU n.º 1 2020/21 LND).

DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 28/ 4/2022

CENTINO GIUSEPPE (PIETRA LIGURE 1956)

Per non essersi adoperato in alcun modo per evitare o ridurre i fatti posti in essere dai propri sostenitori e che hanno visto coinvolta la terna arbitrale che, tra l’altro, si sono ripetuti, con modalità pressochè identiche, in due momenti ben distinti tra loro della gara e che, soprattutto per il secondo episodio, potevano essere previsti e prevedibili e, quantomeno, arginati.

VASSALLO ROBERTO (PIETRA LIGURE 1956)

Per non essersi adoperato in alcun modo -anche tenuto conto del ruolo rivestito in occasione della gara in questione- per evitare o ridurre i fatti posti in essere dai propri sostenitori e che hanno visto coinvolta la terna arbitrale che, tra l’altro, si sono ripetuti, con modalità pressochè identiche, in due momenti ben distinti tra loro della gara e che, soprattutto per il secondo episodio, potevano essere previsti e prevedibili e, quantomeno, arginati.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BATTUELLO GIORGIO (PIETRA LIGURE 1956)

(infrazione segnalata da parte di un A.A.).

INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956)

(infrazione segnalata da parte di un A.A.).