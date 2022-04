Autostrade, domenica di possibili disagi: traffico da bollino rosso prima dello stop ai cantieri

Liguria. Sarà una domenica ancora difficile per la viabilità autostradale ligure, secondo le previsioni di mobilità di Autostrade per l’Italia.

Sulla A26, ad ora la tratta più critica, si prevedono code e forti rallentamenti in direzione Gravellona-Toce dalle 13 alle 19 e in direzione Genova dalle 16 alle 19: traffico da bollino rosso. Sempre sulla A26, durante le altre ore della giornata, non mancheranno comunque disagi per gli automobilisti.

Circolazione viaria e veicolare intensa per tutta la giornata sulla A10, con tempi di percorrenza superiori alla media: questo durante tutte le ore e in entrambe le direzioni di marcia.

Situazione migliore, invece, per quanto riguarda la A12 e la A7.

Da lunedì, però, la ripresa dei cantieri di manutenzione sulle varie tratte interessate, con un ultima accelerata ai lavori prima dello stop previsto dal 13 aprile all’8 maggio, porterà a conseguenti situazioni di tilt nella viabilità autostradale.

E si attendono le previsioni in vista dell’atteso esodo pasquale, con la chiusura delle scuole e i giorni di festività, ma si preannuncia ancora un traffico da bollino rosso.