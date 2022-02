Idea e Cambiamo, Toti: “Nessun cambiamento di linea politica, nessun accordo con altre forze”

Liguria. “I temi organizzativi che riguardano in queste ore i movimenti politici Idea e Cambiamo non comportano alcun cambiamento di linea politica. Non c’è in vista alcun accordo con altre forze, così come qualcuno continua a sussurrare, non vi è alcuna volontà di mutare il quadro delle alleanze, pur in questo momento complesso per il centrodestra e nonostante alcuni incomprensibili attacchi da parte di partiti amici”. Così scrive in una nota il presidente della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia Giovanni Toti.

Toti garantisce che “non verrà a mancare il nostro convinto appoggio al Governo Draghi e ovviamente i parlamentari che si riferiscono ai due movimenti che si uniscono continueranno alla Camera dei Deputati a far parte del gruppo Coraggio Italia, con piena fiducia per il capogruppo Marco Marin, che ringrazio per il prezioso lavoro che continuerà a fare”.

“Le notizie riportate dalle agenzie di stampa riguardano decisioni organizzative dei due movimenti Idea e Cambiamo, la cui missione politica è e resta quella di aggregare nuove energie nella speranza di rafforzare l’area liberale, popolare e riformista della politica italiana e portare un contributo alla qualità delle amministrazioni pubbliche”

“Tanto è vero che scrivo questo comunicato dal mio ufficio di Regione Liguria, dove da questa mattina sono al lavoro per portare a termine i tanti progetti che abbiamo per questo territorio”, conclude Toti