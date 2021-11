Federcofit, è Ivan Marinangeli il nuovo presidente regionale

Liguria. E’ stato eletto il nuovo presidente per la Federazione Comparto Funerario Italiano. Si è conclusa, con il Congresso Nazionale di Roma dello scorso 6 ottobre, la conduzione triennale alla presidenza regionale della Federcofit: al posto di Liliana Allaria arriva Ivan Marinangeli, imprenditore ed esponente della nuova generazione della funeraria.

Il direttivo ligure Federcofit, guidato dalla presidente uscente Liliana Allaria, si è visto nello scorso triennio a supportare, instancabilmente, gli operatori economici su differenti temi di attualità quali la continuità dell’attività professionale durante l’emergenza pandemica, le vaccinazioni e l’etica pubblicitaria.

Si compone così il nuovo direttivo regionale: la presidenza viene ricoperta da Ivan Marinangeli già Consigliere Nazionale della Federazione e titolare di un centro di fornitura per le onoranze funebri nel Tigullio Genovese; vicepresidente vicario Matteo Munari, impresario funebre, rappresentante ed esponente ai tavoli direttivi nazionali dell’ associazione.

Si riconferma per Guillard Giorgio la carica di segretario regionale a cui viene affidato il monitoraggio ed il coordinamento dell’attuazione degli indirizzi della presidenza.

Il neo-direttivo è, pertanto, già operativo e si vede, proprio in questi giorni coinvolto nella realizzazione di un convegno pubblico rivolto agli enti, alle imprese del comparto funerario e aperto ai “non addetti ai lavori” con lo scopo di approfondire le innovazioni introdotte dai 57 articoli che compongono la Legge Ligure (L.R. 10 luglio 2020, n. 15) tra le quali la possibilità del ricongiungimento delle ceneri animali con i loro padroni, l’avvento delle case funerarie e delle sale per il commiato nonché la formazione specifica per gli operatori del settore.